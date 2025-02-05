Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 83 осіб, які сприяли експорту російських нафтопродуктів та поширенню пропаганди, повідомив Укрінформ, ицтуючи Секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

Хто потрапить під нові санкції від РНБО?

“СБУ разом із розвідувальними органами Служби зовнішньої розвідки та головним управлінням пропонує ввести санкції щодо 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів і спиртів держави-агресора. Йдеться фактично про “тіньовий флот”. А другий пакет − за пропозиціями Міністерства культури: 41 фізична особа, 47 юридичних осіб.

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Це виробники пропагандистських російських фільмів та компанії, що спеціалізуються на формуванні випуску та розповсюдження антиукраїнського змісту через торговельні мережі”, − заявив Литвиненко.

Секретар РНБО також відзначив, що третій пакет сформований Службою безпеки на основі матеріалів Міністерства культури та стратегічних комунікацій щодо російських пропагандистів.

Зі слів Литвиненка, йдеться про росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з українських музеїв, які знаходилися на тимчасово окупованій території Херсону і та інших окупованих міст країни.

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Тіньовий флот Росії − що треба знати?

До складу російського “тіньового флоту”, що експортує нафту з РФ в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи.

Російський “тіньовий флот”, який, за оцінками Київської школи економіки, налічує понад 650 суден, опинився під пильною увагою у 2024 році.

Причиною цього стали не лише звинувачення в нелегальному транспортуванні російської нафти, але й інциденти з пошкодженням інфраструктури в Балтійському морі.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена хотіла посилити тиск на Росію, запровадивши нові санкції, спрямовані на обмеження її нафтових доходів.

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ЄС пригрозив подальшими санкціями проти російських суден після того, як Фінляндія заявила, що перевіряє нафтовий танкер, який вийшов з російського порту, на предмет “саботажу” силового кабелю, що з’єднує країну з Естонією.