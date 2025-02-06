В ніч проти 6 лютого країна-агресор запустила по Україні 77 ударних БпЛА і дві балістичні ракети “Іскандер-М”. ППО вдалося збити 56 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 5-6 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, а також Шаталово в Росії.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Росіяни також запустили по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” з Ростовської області.

Внаслідок атак уражені Харківщина, Одещина, Черкащина та Дніпропетровщина.

18 російських дрони-імітатори локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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Минулої доби Росія скерувала на Україну 104 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 57 дронів

В ніч проти 4 лютого Сили оборони знищили 37 ворожих безпілотників. Ще 28 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

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Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села. Росіяни запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

2 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік.