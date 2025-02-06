6 лютого в Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000 з українськими пілотами, які пройшли навчання у Франції.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
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Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000
Міністр не уточнив кількість переданих літаків, але зазначив, що вони укомплектовані українськими пілотами, які пройшли багатомісячне навчання у Франції.
“6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба”, — додав Лекорню.
Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025
Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.
Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre…
Зеленський подякував Макрону за Mirage 2000
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за передані Україні винищувачі Mirage 2000.
“Повітряний флот України й далі розширюється. Вже прибули перші винищувачі Mirage 2000 із Франції, які посилять спроможності нашої протиповітряної оборони. Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – Президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки”, - зазначив Зеленський.
Він додав, що завдяки останнім постачанням Україна продовжує нарощувати флот винищувачів F-16.
Президент висловив вдячність усім, хто допомагає і робить свій внесок.
Mirage 2000 в Україні - подробиці
28 січня міністр закордонних справ Франції підтвердив, що винищувачі Mirage 2000 незабаром приєднаються до захисту українського неба.
Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.
Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.
Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням.
Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.
Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.