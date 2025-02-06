“6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Тепер вони братимуть участь у захисті українського неба”, — додав Лекорню.

Міністр не уточнив кількість переданих літаків, але зазначив, що вони укомплектовані українськими пілотами, які пройшли багатомісячне навчання у Франції.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

6 лютого в Україну прибули перші французькі винищувачі Mirage 2000 з українськими пілотами, які пройшли навчання у Франції.

Зеленський подякував Макрону за Mirage 2000

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за передані Україні винищувачі Mirage 2000.

“Повітряний флот України й далі розширюється. Вже прибули перші винищувачі Mirage 2000 із Франції, які посилять спроможності нашої протиповітряної оборони. Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – Президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що завдяки останнім постачанням Україна продовжує нарощувати флот винищувачів F-16.

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Президент висловив вдячність усім, хто допомагає і робить свій внесок.

Mirage 2000 в Україні - подробиці

28 січня міністр закордонних справ Франції підтвердив, що винищувачі Mirage 2000 незабаром приєднаються до захисту українського неба.

Mirage 2000 - сучасний французький винищувач.

Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році як доступну альтернативу та запасний варіант на випадок відмови від складного та вартісного проєкту «бойового літака майбутнього» ACF, що в той час був в реалізації.

Характеристики Mirage 2000. Інфографіка: Богдан Тузов

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Французький винищувач може бути озброєний ракетами повітря-повітря, повітря-земля та керованими бомбами з лазерним наведенням.

Літак уніфікований для використання більшості боєприпасів країн НАТО та має 9 місць для підвіски озброєнь. Повна вага боєкомплекту - 6300 кілограмів.

Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.