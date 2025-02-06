Цього тижня на киян і гостей міста чекає безліч яскравих подій — від фестивалю короткої драми та виставки унікальних архівів Віктора Цимбала до захопливих концертів, стендапу та розкішного вечора музики при свічках. Не пропусти атмосферне вар’єте, запальні танцювальні вечірки та лекцію про стріт-арт, що відкриє новий погляд на міське мистецтво. Обирай, що ближче до душі!

Фестиваль короткої драми 2025

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Для тих, хто сумнівається у силі сучасної української драматургії, цей фестиваль стане відкриттям. Театр Драматургів запрошує на читання коротких п’єс, які обіцяють бути свіжими, розумними, креативними й актуальними. Список учасників вражає: серед авторів — режисерка вистави “Місто Марії” про окупацію Маріуполя Євгенія Відіщєва, сценаристка художнього фільму “Як там Катя?” Юлія Гончар, а також режисер “Зелених коридорів” Олексо Гладушевський та багато інших.

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Де: Театр драматургів, вул. Петра Сагайдачного, 25Г

Коли: 7-9 лютого

Вартість: Вхід за реєстрацією. Форма реєстрації.

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Bridgerton: Розкішний вечір музики при свічках

Поринь у світ аристократичної розкоші! На цьому вечорі класична музика з серіалу “Бріджертони” звучатиме у чарівній атмосфері сотень мерехтливих свічок, створюючи відчуття справжнього королівського балу.

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 7 лютого, 19:00

Вартість: Від 390 грн. Квитки

Вар’єте “Рояль” 21+

Паризький шарм, витонченість і спокуса — усе це вар’єте-шоу “Рояль”. На тебе чекає поєднання музичних перформансів, чуттєвої хореографії та елегантного мистецтва кабаре. У програмі — вишукані мелодії у виконанні відомого композитора Олексія Боголюбова, виступи талановитих українських танцівниць і чарівний вокал Lida Lee.

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Де: Caribbean Сlub, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 7 лютого, 19:00

Вартість: Від 1190 грн. Квитки

Виставка “Віктор Цимбал. Архів. Колекція”

У Музеї української діаспори відкриється виставка, присвячена талановитому українському художнику-емігранту, вояку армії УНР Віктору Цимбалу. Вперше широкому загалу будуть представлені його унікальні документи, листи, фотографії та графічні твори, що охоплюють різні періоди його творчого шляху — від Києва та Праги до Буенос-Айреса та Нью-Йорка.

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Де: Музей української діаспори вул. Князів Острозьких, 40б

Коли: 7 лютого, 17:00-19:00

Вартість: Від 100 грн, а 7 лютого на відкриття вільний.

CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Тропічні ритми, живий звук і несамовита насолода — все це очікує вас на поверненні легендарних танцювальних субот у Caribbean Club. У програмі — кавер-бенд з улюбленими хітами з усього світу та запальний сет від DJ Mustafaev. Готуйся до ночі незабутніх танців!

Де: Caribbean club, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 8 лютого, 18:30

Вартість: Від 290 грн. Квитки

Концерт гурту ADAM

Гурт ADAM розпочинає 2025 рік із грандіозного виступу в розширеному складі. На тебе чекає справжня музична вистава з прем’єрою нових треків, зокрема, переспіву “LUCERNA” від Latexfauna та спільної роботи з Гелею Зозулею “Особистий рай”. Фірмове звучання — чуттєвий неосоул із нотками джазу та попмузики — створить незабутню атмосферу.

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Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 8 лютого, 19:00

Вартість: Від 400 грн. Квитки

Мультимедійна лекція “Стріт-Арт”

Стріт-арт давно перетворився на частину міської культури, змінюючи вулиці та перетворюючи промзони на відкриті галереї. На лекції ви дізнаєтесь, як вуличне мистецтво переплітається з наукою, музикою, літературою та суспільними темами.

Лектор Сергій Доценко — кандидат фізико-математичних наук і знавець мистецтва — запропонує нестандартний погляд на стріт-арт. Інтерактивний формат зробить зустріч живою та захопливою.

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Де: MODI Art and Wine Gallery, Мала Житомирська, 17

Коли: 9 лютого, 17:00

Вартість: Від 300 грн. Квитки

Стендап і вино

Вечір гумору та витонченого смаку у концерт-холі Yosai! На сцені виступатимуть топові українські коміки: інтелігентний Макс Вишинський, душевний Вася Байдак, гострий Андрій Бережко та харизматичний Джейхун Сафаров. Вино, сміх і чудова компанія — ідеальний рецепт для незабутнього вечора.

Де: Yosai, вул. Івана Мазепи, 1

Коли: 9 лютого, 19:00

Вартість: Від 400 грн. Квитки