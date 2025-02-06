Російська армія більше не здійснює великих бронетанкових атак, і є вагомі докази того, що Кремль втрачає танки набагато швидше, ніж може їх замінити.

Це суперечить офіційній лінії Кремля. У листопаді «Правда» написала, що російські збройні сили добре забезпечені танками.

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22 листопада заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв відвідав “Уралвагонзавод” – головний виробник танків – і заявив: «За останні два роки російські збройні сили добре забезпечені танками, і з конвеєрів сходять все більше сталевих гігантів. За три роки постачання танків російським військам зросло майже у вісім разів... “Уралвагонзавод” працює, як годинник, іноді й цілодобово».

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Але українські бійці на передовій говорять інше: російській армії хронічно не вистачає бронетехніки і вона або немає танків, або не бажає пускати в бій ті, які в неї є.

Більше по темі Унікальні ресурси і стратегічні підприємства – як росіяни розграбовують ТОТ України Правозахисник і аналітик Павло Лисянський про те, що вдалося захопити Росії на Донбасі та про те, як РФ тероризує місцеве населення та намагається замінити його росіянами.

Остання значна російська танкова атака із залученням близько 40 одиниць відбулася на початку квітня 2024 року в районі Авдіївки. Підрозділи 30-ї та 47-ї механізованих бригад дочекалися, поки танкова колона заїде на мінне поле, а потім вщент розбили її артилерією та FPV-дронами.

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У Курській області Росії – найбільш чутливому для Кремля секторі бойових дій – північнокорейські війська зазнали жорстоких втрат, просуваючись відкритими полями під ударами українських безпілотників і артилерії в першій половині січня, а російської танкової підтримки не було й близько. У 2025 році штурм більш ніж трьома російськими танками був рідкісною подією.

На Покровському напрямку, куди Кремль кинув найбільше своїх сил, російські танки майже непомітні, а російська піхота атакує пішки або на легких автомобілях і навіть мотоциклах. Дані про результати боїв за місяць, опубліковані 414-ю окремою бригадою ударних безпілотних авіаційних систем, свідчать, що в січні її ударні дрони знищили або вивели з ладу 79 російських танків, 151 легку броньовану машину і 519 вантажівок, гольф-карів, квадроциклів і мотоциклів.

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Ця діаграма, яку склав дослідник OSINT Cyrus і доповнив синьою стрілкою український військовий блогером, показує, що втрати російських танків невпинно зменшуються з середини 2014 року. Cyrus написав: «Кількість основних бойових танків (ОБТ) зменшується не тому, що вони (росіяни) воюють краще, а тому, що у Росії закінчуються танки».

Аналітична група «золотого стандарту» WarSpotting, яка на основі даних із відкритих джерел аналізує підтверджені російські і українські бойові втрати по всьому 1000-кілометровому фронту, виявила, що на початку 2025 року кількість російських танків, які були підтверджено спалені, розбиті або підбиті, була приблизно вдвічі меншою, ніж влітку і восени 2024 року. Дослідник OSINT Cyrus прокоментував: «Кількість основних бойових танків (ОБТ) зменшується не тому, що вони (росіяни) воюють краще, а тому, що у Росії закінчуються танки».

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Дослідники OSINT Jompy, HighMarsed і Covert Cabal виявили, що підтверджені втрати російських танків впали з 90 за тиждень у червні-вересні 2024 року до 40 в січні 2025 року.

Від початку війни Росія втратила щонайменше половину своїх танків – 3 700 (що було візуально підтверджено), а твердженнями українських військових –до 9 700, і кожен із них коштував російським платникам податків від 1 до 3 мільйонів доларів США, зазначають аналітики.

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Січневе дослідження українського військово-інформаційного журналу Defense Express показало, що Росія здатна замінити лише частину втрачених танків: протягом 2024 року її промисловість виготовила 60-80 нових танків і відремонтувала та модернізувала ще 200 танків, деякі з яких були вироблені ще на початку Холодної війни.

За даними дослідження Kyiv Post, ефективна швидкість заміни російських танків на рівні 20-25 на місяць – це менше половини тієї кількості танків, які були втрачені у боях відносно низької інтенсивності і 20-25 відсотків того, що потрібно російським військам, щоб компенсувати втрати у важких боях.

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Проте деякі аналітики зазначають, що вирішальну роль відіграє не кількість втрачених танків, а рішучість продовжувати воювати, не зважаючи на втрати.

1 лютого аналітик з Німеччини Калеб Ларсон написав у своїй оцінці ситуації: «Попри величезні втрати, яких зазнала Росія в живій силі, танках, бронетехніці та всьому іншому, вона впевнено, хоча й повільно, просувається в Україні. Хоча цифри малюють жахливу картину ситуації, Росія далека від поразки».

За його словами, велика кількість підтверджено втрачених російських танків може показувати більшу втрату російської боєздатності, ніж є насправді, оскільки росіяни ремонтують підбиті танки і повертають їх на поле бою.

Проте детальне дослідження російських баз зберігання і ремонту танків (7 великих і 17 менших), на яких на початку війни перебувало близько 7 300 танків у різному стані, вказує на те, що російські танки вичерпали свій ресурс заміни.

Як показав аналіз супутникових знімків цих танкоремонтних баз, зроблених протягом трьох років, до кінця 2024 року 11 із цих баз були повністю спустошені, а на решті запаси скоротилися приблизно на половину.

На супутникових знімках території 1295-ї Центральної бази ремонту і зберігання танків, розташованої поблизу далекосхідного селища Арсеньєв, які були зроблені в 2021 році, видно близько 300 танків і 400 інших броньованих машин, приблизно половина з яких була в задовільному або відмінному стані.

На знімках бази, які дослідник OSINT Jompy опублікував у грудні 2024 року, не видно жодної одиниці нової техніки, там залишилися лише корпуси танків, більшість з яких – без башт. Огляд даних, опублікований на платформі Substack, показав, що на базі залишилося лише 100 (ймовірно) функціональних машин усіх типів, з яких менше десяти були основними бойовими танками.

У середині грудня дослідник OSINT Jompy зробив висновок: «Ця база (1295-а) практично віджила своє. Можливо, до її повного виснаження ще 1-2 місяці, але зараз це не має особливого значення. Це лише ознака більшої проблеми для Росії».

Більшість аналітиків вважають, що протягом деякого часу російська промисловість ще зможе постачати армії невеликі партії танків, але нездатність виставити такі великі танкові сили, як раніше, зменшить бойовий потенціал і створить додаткове навантаження на промисловість.

У статті під назвою «Бойові танки закінчуються? До 2025 року Росія стикнеться з тривожним дефіцитом» болгарський військовий аналітик Александр Лєнков написав: «Війна в Україні привела російську військову машину до точки зламу, де втрати на полі бою в поєднанні з економічною напругою і технологічним дефіцитом ставлять під сумнів здатність Росії продовжувати війну. Величезні втрати техніки – особливо танків і артилерії – призвели до виснаження навіть глибоких резервів радянської епохи, а виробничі потужності падають під вагою санкцій і логістичних проблем».