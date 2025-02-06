Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в січні 2025 року 66% російської техніки було знищено українськими ударними безпілотниками різних типів.

Скільки російської техніки знищили українські дрони?

“Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні”, − зазначив Сирський.

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Найбільшу частку уражень (49%) завдали FPV-дрони. Лідерами за цим показником є підрозділи 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад.

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Сирський також повідомив, що ЗСУ активно розвивають безпілотні сили та системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

“Напрямок, що динамічно розвивається”, − пояснив Головком ЗСУ.

Він наголосив на важливості удосконалення взаємодії між підрозділами безпілотних систем та іншими частинами ЗСУ.

За словами Сирського, українська розвідка повідомила про формування Росією нового роду військ - військ безпілотних систем. До 2030 року Росія планує мати 210 тисяч військовослужбовців у 277 військових частинах і підрозділах безпілотних систем.

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“Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам”, − підсумував Сирський.

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“Птахи Мадяра” знайшли спосіб боротьби з дронами на оптоволокні

Засновник і командир 414-го батальйону ударних БпЛА Роберт Бровді опублікував на своєму Tелеграм-каналі відео, в якому, за його словами, показано, як його підрозділ за допомогою мобільної радіолокаційної системи виявив російський безпілотник з оптоволоконним керуванням і направив один із дронів-камікадзе батальйону на перехоплення і знищення ворожого БпЛА за кілька кілометрів від наміченої цілі.

На відео – російський БпЛА “Князь Вандал Новгородський”, який можна впізнати за великим барабаном з оптоволоконним кабелем і кумулятивним боєзарядом реактивного протитанкового гранатомета (РПГ), який широко використовують і в ЗСУ.

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З моменту своєї першої появи наприкінці 2024 року ці “кабельні” безпілотники рекламувалися як найвищий рівень розвитку ударних FPV-дронів.

Станом на 8 ранку 6 лютого Сили оборони знищили таку російську техніку:

9965 (+18) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16), артилерійських систем – 22753 (+46), РСЗВ – 1271 (+2)

засобів ППО ‒ 1055 (+2), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133), спеціальної техніки ‒ 3737 (+2).