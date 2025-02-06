Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав під час спільної з президентом Гватемали Бернардо Аревало пресконференції.

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США переглядає програми USAID - подробиці

Рубіо заявив, що роботу продовжать програми, які сприяють національним інтересам Сполучених Штатів.

«А ті, що цього не роблять, не продовжуватимуть. Ідеться не про припинення іноземної допомоги. Ідеться про її структурування таким чином, щоб сприяти національним інтересам Сполучених Штатів», – зазначив держсекретар.

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Він також додав, що нова адміністрація США вже ознайомилася з деякими програмами, які відповідають визначеним цілям.

Суд заблокував рішення адміністрації Трампа про замороження федеральних грантів

Федеральний суддя округу Колумбія тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.

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Йдеться про припинення підписок на контент від Politico, The New York Times та на інформагенцію Associated Press.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявляла, що незабаром розпочнуться “предметні консультації” зі США щодо відновлення фінансування програми USAID.

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Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

Дональд Трамп раніше призначив держсекретаря Марко Рубіо тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Мільярдер Ілон Маск і поплічник Трампа звинуватив USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, зокрема вірусу COVID-19.

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

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