Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Обмеження здебільшого стосуються шкільного та університетського спорту, повідомляє Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Трамп підписав указ про заборону трансгендерам брати участь у жіночому спорті

«Війна проти жіночого спорту закінчилася. Моя адміністрація не стоятиме осторонь і не дивитиметься, як чоловіки б’ють і знущаються зі спортсменок», — сказав Трамп.

Наказ, який, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами, загрожує припиненням федерального фінансування будь-якої школи, яка дозволяє трансгендерним жінкам або дівчатам брати участь у спортивних змаганнях, призначених для жінок.

Advertisement

У грудні президент Національної асоціації студентської легкої атлетики (NCAA) заявив, що йому відомо про менш ніж 10 трансгендерних спортсменів серед 530 000 спортсменів, які беруть участь у змаганнях у 1100 школах-членах асоціації.

США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо
Більше по темі

США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо

Діяльність продовжать програми, що відповідають національним інтересам США.

NCAA привітала указ, оскільки він забезпечує чіткий національний стандарт в умовах «клаптикової тканини суперечливих законів штатів і судових рішень», заявивши, що відповідним чином змінить свою політику.

Згідно з чинною політикою, NCAA вимагає від трансгендерних спортсменок дотримання норм тестостерону в кожному виді спорту окремо.

Advertisement

Це питання також пов’язане з виборцями, які реагували захопленими оплесками, коли Трамп згадував про заборони для трансгендерних спортсменів на своїх передвиборчих мітингах.

Він неодноразово транслював телевізійну рекламу, в якій критикував дозвіл трансгендерним жінкам змагатися в жіночих видах спорту.

Трамп заборонив трансгендерам служити в американській армії − подробиці

28 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення ефективності Збройних сил Сполучених Штатів, що забороняє трансгендерним людям служити в американський армії.

Як зазначається в одному з указів, вираження гендерної ідентичності, відмінної від статі при народженні, не відповідає військовим стандартам.

Advertisement

Новий американський лідер ще за першої каденції оголошував, що заборонить трансгендерам служити в армії, але його адміністрація зупинила їхній рекрутинг, дозволивши вже чинним військовим залишатися на службі. 

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Дональд Трамп
Унікальні ресурси і стратегічні підприємства – як росіяни розграбовують ТОТ України ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Унікальні ресурси і стратегічні підприємства – як росіяни розграбовують ТОТ України
Сергій Костеж
7г тому
Співробітникам ЦРУ пропонують звільнятися за власним бажанням США
Співробітникам ЦРУ пропонують звільнятися за власним бажанням
Джон Моретті
8г тому
Стало відомо, коли спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України США
Стало відомо, коли спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибуде до України
Київ Пост
9г тому
Трамп робить саме те, що обіцяв США
ПОГЛЯД: Трамп робить саме те, що обіцяв
Тімоті Еш
10г тому
Читати далі
У США тисячі людей вийшли на мітинги проти Трампа та Маска США
У США тисячі людей вийшли на мітинги проти Трампа та Маска
Київ Пост
41хв тому
Трамп “виселяє” з Пентагону низку американських видань США
Трамп “виселяє” з Пентагону низку американських видань
Київ Пост
5г тому
США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо США
США продовжить підтримку обраних програм USAID, - Рубіо
Київ Пост
6г тому
Суд заблокував указ Трампа про обмеження права на громадянство за народженням США
Суд заблокував указ Трампа про обмеження права на громадянство за народженням
Київ Пост
7г тому
Спонсорований контент
" Попередній Більшість російської техніки в січні знищили українські дрони
Далі » Зеленський дав місяць Кабміну на пошук нових джерел міжнародної допомоги