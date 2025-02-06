Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Обмеження здебільшого стосуються шкільного та університетського спорту, повідомляє Reuters.

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Трамп підписав указ про заборону трансгендерам брати участь у жіночому спорті

«Війна проти жіночого спорту закінчилася. Моя адміністрація не стоятиме осторонь і не дивитиметься, як чоловіки б’ють і знущаються зі спортсменок», — сказав Трамп.

Наказ, який, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами, загрожує припиненням федерального фінансування будь-якої школи, яка дозволяє трансгендерним жінкам або дівчатам брати участь у спортивних змаганнях, призначених для жінок.

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У грудні президент Національної асоціації студентської легкої атлетики (NCAA) заявив, що йому відомо про менш ніж 10 трансгендерних спортсменів серед 530 000 спортсменів, які беруть участь у змаганнях у 1100 школах-членах асоціації.

NCAA привітала указ, оскільки він забезпечує чіткий національний стандарт в умовах «клаптикової тканини суперечливих законів штатів і судових рішень», заявивши, що відповідним чином змінить свою політику.

Згідно з чинною політикою, NCAA вимагає від трансгендерних спортсменок дотримання норм тестостерону в кожному виді спорту окремо.

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Це питання також пов’язане з виборцями, які реагували захопленими оплесками, коли Трамп згадував про заборони для трансгендерних спортсменів на своїх передвиборчих мітингах.

Він неодноразово транслював телевізійну рекламу, в якій критикував дозвіл трансгендерним жінкам змагатися в жіночих видах спорту.

Трамп заборонив трансгендерам служити в американській армії − подробиці

28 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення ефективності Збройних сил Сполучених Штатів, що забороняє трансгендерним людям служити в американський армії.

Як зазначається в одному з указів, вираження гендерної ідентичності, відмінної від статі при народженні, не відповідає військовим стандартам.

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Новий американський лідер ще за першої каденції оголошував, що заборонить трансгендерам служити в армії, але його адміністрація зупинила їхній рекрутинг, дозволивши вже чинним військовим залишатися на службі.