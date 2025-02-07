Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення мільярда гривень на аварійно-відновлювальні роботи в житлово-комунальній сфері Харкова.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль: Харків отримає мільярд гривень на відновлення ЖКГ

За його словами, уряд України затвердив механізм та умови, за якими Харків отримає субвенцію в розмірі 1 млрд грн на відновлення житлово-комунального господарства.

“Ці кошти будуть спрямовані на найбільш нагальні роботи з відновлення водопостачання, теплопостачання та водовідведення”, - додав він.

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Шмигаль додав, що принциповою умовою надання субвенції є те, що цей ресурс має бути використаний до кінця року.

“Торік уряд виділив для Харківщини 2,4 млрд грн, щоб якісно підготуватися і пройти опалювальний сезон. Ще близько 2 млрд грн було виділено безпосередньо місту Харкову. Робимо все необхідне, аби місто залишалось теплом, водою і світлом”, - написав він.

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5 лютого уряд України виділив 15 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, чиє житло постраждало або було зруйновано через російську агресію.

Перші 4,3 мільярди гривень, передбачені програмою єВідновлення, вже можна використати для отримання компенсацій.

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