Рішення президента США Дональда Трампа накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд, створений для розгляду найстрашніших злочинів людства, викликало шок у всьому світі.

Експерти повідомили AFP, що санкції, оголошені Трампом, розлюченим розслідуванням МКС щодо ймовірних воєнних злочинів Ізраїлю і злочинів проти людяності в Газі, матимуть далекосяжний вплив на суд.

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Який вплив матимуть санкції?

Ні США, ні Ізраїль не входять до числа 125 членів МКС, але санкції все одно можуть мати руйнівний вплив на діяльність суду.

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Заходи включають заборону на в’їзд до США для посадових осіб МКС, що ускладнить їхню роботу. Фінансові установи можуть відмовитися від співпраці з судом, побоюючись репресій з боку США.

Санкції можуть вплинути на технічні та ІТ-операції суду, включаючи збір доказів. Існують побоювання, що жертви ймовірних звірств можуть не наважитися звернутися до суду.

Більше по темі Нетаньягу назвав умову повного припинення війни у Секторі Гази Ізраїльські посадовці стверджують, що рух ХАМАС не планує розпускати своє військове крило та відмовлятися від зброї.

«Компанії та організації можуть просто припинити вести бізнес з МКС, оскільки це занадто великий ризик, - сказав Джеймс Патрік Секстон, доктор філософії, дослідник Інституту TMC Asser та Амстердамського університету.

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«Великі постачальники, такі як Microsoft, можуть просто проактивно відмовитися від співпраці», - додав Секстон, який працює над дисертацією, що вивчає взаємодію між санкціями та міжнародним кримінальним правосуддям.

Тейс Бувкнегт з Інституту досліджень війни, Голокосту та геноциду NIOD заявив, що санкції є «внутрішньою кризою» для МКС.

Бувкнегт зазначив, що нинішній головний прокурор Карім Хан має у своїй команді кілька громадян США - «вони більше не можуть працювати разом».

Він також звернув увагу на повідомлення про те, що через побоювання банківських труднощів співробітникам було виплачено зарплату наперед.

«МКС є міжнародною організацією, тому тут багато міжнародних банківських операцій», - сказав він в інтерв’ю AFP.

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Що може зробити суд у відповідь?

«Нічого», - відповів Бувкнегт.

«Ви можете навести моральні аргументи, що це суперечить міжнародному праву. Але це вплине лише на американських партнерів, які завжди дуже обережні в засудженні США».

За словами Секстона, суд, швидше за все, долучиться до дипломатичних зусиль, щоб заручитися підтримкою МКС і міжнародного правосуддя в цілому.

Технічно, статут суду дозволяє МКС вживати заходів проти будь-кого, хто «мститься посадовій особі суду» або «перешкоджає, залякує або корумповано впливає» на члена МКС.

Юридично це означає, що МКС може помститися Трампу. Хоча така можливість існує, Секстон зазначив, що «це точно не призведе до деескалації ситуації».

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Якими можуть бути наслідки?

Експерти побоюються, що послаблення МКС, який розслідує воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії, може дати карт-бланш диктаторам по всьому світу.

Санкції «спрямовані на те, щоб підірвати і зруйнувати те, що міжнародне співтовариство ретельно будувало протягом десятиліть, якщо не століть», - заявила Агнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

«Глобальні правила, які застосовуються до всіх і спрямовані на забезпечення правосуддя для всіх».

Якщо санкції будуть спрямовані проти прокурорів, що цілком ймовірно, це означатиме, що розслідування ймовірних злочинів у гарячих точках, таких як Афганістан, Україна і Судан, також постраждають.

«Потерпілі будуть позбавлені судового розгляду навіть у тих справах, які не викликають невдоволення у США, - сказав Секстон в інтерв’ю AFP.

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«Це підірве всі розслідування, а не тільки розслідування ситуації в Палестині».

Він зазначив, що санкції вводяться в і без того складний для суду час.

МКС був втягнутий в суперечку з Італією, яка звільнила лівійського підозрюваного у військових злочинах, що розшукувався в Гаазі, після того, як отримала, як вона описала, погано складений ордер на арешт.

Кілька країн також висловили застереження щодо арешту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якщо він приїде до Гааги, що підірвало довіру до суду.

«Я думаю, що це екзистенційна загроза для МКС. Це справжній переломний момент», - сказав Секстон.

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Чи траплялося таке раніше?

Так. У 2020 році тодішній держсекретар Трампа Майк Помпео наклав санкції на Фату Бенсуду, тодішнього прокурора МКС, через розслідування судом військових злочинів американських військовослужбовців в Афганістані.

Помпео тоді назвав МКС «судом кенгуру».

Наступник Трампа Джо Байден скасував ці санкції через рік, а Вашингтон пообіцяв «взаємодію з усіма зацікавленими сторонами в процесі МКС».

США також мають у своєму розпорядженні радикальні засоби, які теоретично можуть передбачати американське вторгнення в Нідерланди.

У 2002 році Конгрес США прийняв так званий «Акт про вторгнення в Гаагу», що дозволяє президенту США санкціонувати застосування військової сили для звільнення будь-якого американського персоналу, утримуваного МКС