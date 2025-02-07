За півтора року функціонування українського морського коридору було здійснено транспортування 100 мільйонів тонн вантажів до 53 країн світу, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як український морський коридор вплинув на продовольчу безпеку

«Український морський коридор працює попри всі виклики війни, попри постійні атаки Росії на наші порти. 100 мільйонів тонн вантажів за півтора року роботи коридору перевезено. 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт», - повідомив він.

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За словами Зеленського, позитивні зміни відчутні не тільки в Україні, але й у країнах, що купують українське продовольство.

«Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору. Бо стійкість нашої морської галузі – це не лише про економіку, це й про захист людяності», - наголосив він.

Більше по темі Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні Строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент пролонгували до 9 травня.

Президент України подякував всім, хто зробив цей результат можливим, «найперше – нашим воїнам, які забезпечили повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту».

Удари Росії по іноземним суднам з продовольством − що відомо

8 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.

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7 жовтня російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами «Іскандер-М», які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.

Унаслідок удару постраждав вантаж пшениці, проте обійшлося без людських втрат.