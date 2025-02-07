Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) закликає українців до 10 лютого долучитися до кампанії за скасування показів пропагандистської стрічки “Росіяни на війні” на фестивалі документального кіно “Антена” в Сіднеї.

“Українська громада об’єднала свої зусилля, щоб зупинити показ російської пропаганди в Австралії”, – йдеться в заклику.

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СУОА активно співпрацював з організаторами фестивалю, звернувся до міністра культури Австралії Тоні Берка та ключових урядових спонсорів, забезпечив висвітлення інциденту в ЗМІ та запустив кампанію написання листів, до якої приєдналося майже 1000 осіб за перші 48 годин. 

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“Але нам потрібно більше підтримки! Якщо ви виступаєте проти показу проросійської пропаганди в Австралії, напишіть організаторам, спонсорам і партнерам, закликаючи їх скасувати показ фільму “Росіяни на війні”, – закликали в СУОА. 

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Форма написання листа доступна за посиланнямНадіслати заклик потрібно до 10 лютого. 

“Станьмо на захист проти дезінформації, на підтримку українців та в інтересах і відповідно до цінностей Австралії!”, – наголосили в організації. 

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Нагадаємо, у фільмі “Росіяни на війні” показані історії російських окупантів й лише уривки реальних боїв. Трофімова переконує, що створила “антивоєнну” стрічку й хотіла показати “звичайних людей”. Робота мала спростувати уявлення, що всі російські військові – це злочинці, каже режисерка.

Раніше Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази стрічки. Конґрес Українців Канади провадив кампанію проти демонстрації фільму. Громада домоглася призупинення показів, але 17 вересня Міжнародний кінофестиваль у Торонто таки проігнорував заклики.

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Водночас вже у жовтні у Греції завдяки зусиллям української громади покази стрічки вдалося скасувати

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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