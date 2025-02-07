Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) закликає українців до 10 лютого долучитися до кампанії за скасування показів пропагандистської стрічки “Росіяни на війні” на фестивалі документального кіно “Антена” в Сіднеї.
“Українська громада об’єднала свої зусилля, щоб зупинити показ російської пропаганди в Австралії”, – йдеться в заклику.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
СУОА активно співпрацював з організаторами фестивалю, звернувся до міністра культури Австралії Тоні Берка та ключових урядових спонсорів, забезпечив висвітлення інциденту в ЗМІ та запустив кампанію написання листів, до якої приєдналося майже 1000 осіб за перші 48 годин.
“Але нам потрібно більше підтримки! Якщо ви виступаєте проти показу проросійської пропаганди в Австралії, напишіть організаторам, спонсорам і партнерам, закликаючи їх скасувати показ фільму “Росіяни на війні”, – закликали в СУОА.
Президент Чехії продовжив термін захисту українських біженців
Форма написання листа доступна за посиланням. Надіслати заклик потрібно до 10 лютого.
“Станьмо на захист проти дезінформації, на підтримку українців та в інтересах і відповідно до цінностей Австралії!”, – наголосили в організації.
Нагадаємо, у фільмі “Росіяни на війні” показані історії російських окупантів й лише уривки реальних боїв. Трофімова переконує, що створила “антивоєнну” стрічку й хотіла показати “звичайних людей”. Робота мала спростувати уявлення, що всі російські військові – це злочинці, каже режисерка.
Раніше Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази стрічки. Конґрес Українців Канади провадив кампанію проти демонстрації фільму. Громада домоглася призупинення показів, але 17 вересня Міжнародний кінофестиваль у Торонто таки проігнорував заклики.
Водночас вже у жовтні у Греції завдяки зусиллям української громади покази стрічки вдалося скасувати.