Україна планує зустрічі та переговори на рівні команд з американськими партнерами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
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Він очікує, що наступні тижні можуть бути «дуже насиченими у дипломатії».
«Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим», - написав глава держави.
Коли може відбутися зустріч Зеленського і Трампа
До цього президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським уже наступного тижня.
Про це він сказав у п’ятницю під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії.
Також американський лідер анонсував розмову з Володимиром Путіним.
«Наступного тижня, я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським і, можливо, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася»,- сказав Дональд Трамп.
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В інтервʼю Reuters Володимир Зеленський наголосив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом перед розмовою американського лідера з Путіним, «інакше це буде виглядати, як діалог про Україну без України».
Переговори України та Росії про завершення війни: умови
В інтерв’ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, «якщо це єдиний варіант», яким може принести мир.
Згодом президент України додав, що готовий до перемовин з Росією, якщо буде розуміння щодо закінчення війни в Україні.
«Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна», - пояснив очільник держави.