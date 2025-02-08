Україна планує зустрічі та переговори на рівні команд з американськими партнерами. 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він очікує, що наступні тижні можуть бути «дуже насиченими у дипломатії». 

«Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим», - написав глава держави. 

Коли може відбутися зустріч Зеленського і Трампа

До цього президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським уже наступного тижня. 

Advertisement

Про це він сказав у п’ятницю під час зустрічі з прем’єр-міністром Японії. 

Також американський лідер анонсував розмову з Володимиром Путіним

«Наступного тижня, я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським і, можливо, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася»,- сказав Дональд Трамп.

Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині
Більше по темі

Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині

За словами президента, українські військові просунулись вперед на 2,5 км.

В інтервʼю Reuters Володимир Зеленський наголосив, що хотів би зустрітися з Дональдом Трампом перед розмовою американського лідера з Путіним, «інакше це буде виглядати, як діалог про Україну без України».

Переговори України та Росії про завершення війни: умови

В інтерв’ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, «якщо це єдиний варіант», яким може принести мир.

Advertisement

Згодом президент України додав, що готовий до перемовин з Росією, якщо буде розуміння щодо закінчення війни в Україні.

«Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна», - пояснив очільник держави.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Зеленський
Зеленський назвав умову для готовності до переговорів з Путіним Путін
Зеленський назвав умову для готовності до переговорів з Путіним
Київ Пост
1д тому
Зеленський дав місяць Кабміну на пошук нових джерел міжнародної допомоги Зеленський
Зеленський дав місяць Кабміну на пошук нових джерел міжнародної допомоги
Київ Пост
2д тому
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні
Київ Пост
лют. 5
Зеленський розповів про готовність до переговорів із Путіним і не тільки про це Путін
Зеленський розповів про готовність до переговорів із Путіним і не тільки про це
Тимур Дубовик
лют. 5
Читати далі
В Україні готують контракт для залучення молоді 18-24 років до ЗСУ Зеленський
В Україні готують контракт для залучення молоді 18-24 років до ЗСУ
Київ Пост
2г тому
У РФ помер військовий, причетний до вбивства у Грозі на Харківщині Росія
У РФ помер військовий, причетний до вбивства у Грозі на Харківщині
Київ Пост
3г тому
Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині Зеленський
Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині
Київ Пост
8г тому
Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський Зеленський
Україна експортувала 100 млн тонн вантажів морським коридором, - Зеленський
Київ Пост
22г тому
" Попередній Українці Австралії закликають скасувати показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні”
Далі » Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині