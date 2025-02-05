У ніч на 5 лютого підрозділи Служби безпеки України (СБУ) у взаємодії зі Збройними силами (ЗСУ) та іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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СБУ та ЗСУ уразили НПЗ у Краснодарському краї

У Генштабі зазначили, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

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Внаслідок влучання на об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ влучили у російський зенітний ракетний комплекс «Бук», який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Атака дронів на Краснодарський край: загорілася нафтобаза - подробиці

Вночі російські медіаресурси писали про пожежу  на НПЗ. Керівник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що уламки БПЛА впали на резервуар з “незначними залишками нафтопродуктів”, спричинивши займання.

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Потік прокремлівської дезінформації активізувався після замороження американських програм допомоги в усьому світі.

Пожежі було присвоєно другий ранг складності. 

ЗСУ успішно уражають нафтові об’єкти у Росії

У ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.

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В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.

Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.

У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії. Тоді ж безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

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26 січня українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”.

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