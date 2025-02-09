Цього тижня росіяни скинули на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 

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Як Росії вдається вести війну

Глава держави зазначив, що РФ продовжує виробляти зброю, якою обстрілює Україну. І назвав три причини, завдяки яким можливий російський терор. 

«Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах - це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів», - наголосив Зеленський

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Президент подякував партнерам, які посилюють санкції проти Росії. Він переконаний, що має бути більше глобальної роботи, аби знизити можливості російської нафтової галузі. 

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Україна, за словами Зеленського, й надалі буде збільшувати виробництво ракет і дронів. Президент закликав міжнародних партнерів інвестувати в український ОПК. 

Зеленський зустрівся з очільником Військового комітету НАТО

У суботу Володимир Зеленський та голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне відвідали одне із підприємств оборонно-промислового комплексу, де виготовляють українську далекобійну зброю.

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Сторони обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн», оборонні потреби нашої держави та інвестиції у виробництво далекобійних дронів.

Президент України відзначив рівень українського військового виробництва під час війни.

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