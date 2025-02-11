У ніч проти вівторка, 11 лютого, дрони налетіли на нафтопереробний завод у російському Саратові, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака дронів на Саратов та Енгельс: вибухи та пожежі

Генштаб зазначив, що цей НПЗ переважно випускає бензини, мазут і дизельне пальне − загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це підприємство задіяне у забезпеченні російської армії.

Раніше про атаку на Саратовський НПЗ повідомляв російський новинний Телеграм-канал Astra.

За даними Astra, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив “пошкодження на промисловому підприємстві” внаслідок атаки безпілотників, але не уточнив, який саме завод постраждав.

Advertisement

За його словами, є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові, а в місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.

 

Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою
Більше по темі

Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою

Кожен із цих приладів містив заряд пластикової вибухівки, призначений для детонації в момент його увімкнення.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що атаковано саме Саратовський НПЗ.

“Це вже не перша атака. Саратовський нафтопереробний завод − один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік”, − нагадав Коваленко.

Advertisement

Сьогодні вночі також російське місто Енгельс, де розташована авіабаза стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, вкотре зазнало атаки. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

За даними російського Tелеграм-каналу SHOT, близько 4-ї ранку за місцевим часом жителі чули гучні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги, біля аеродрому.

Це вже не перша атака на авіабазу в Енгельсі. Попередні атаки були зафіксовані 8 та 14 січня 2025 року.

За даними ворожого Міноборони, російська ППО нібито збила за ніч 40 українських дронів: над Саратовською областю знищено 18 БПЛА, над Ростовською − 13, над Брянською − 6, над Волгоградською − 2, а над Бєлгородською −1 дрон.

Advertisement

Дрони налетіли на один із головних російських НПЗ

У ніч на 10 лютого невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

А в ніч на 6 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї Росії. 

У ніч проти 5 лютого підрозділи Служби безпеки України (СБУ) у взаємодії зі Збройними силами (ЗСУ) та іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ “Албашнєфть”.

А в ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Дрони
Чехія розслідує незаконне постачання безпілотників до України Європа
Чехія розслідує незаконне постачання безпілотників до України
Київ Пост
23г тому
Дрони налетіли на один із головних російських НПЗ Росія
Дрони налетіли на один із головних російських НПЗ
Київ Пост
1д тому
З’явилися супутникові знімки після удару нафтобазі «Албашнєфть» Росія
З’явилися супутникові знімки після удару нафтобазі «Албашнєфть»
Київ Пост
1д тому
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень Росія
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів атакували Україну за тиждень
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію” Росія
Українці за кордоном можуть подати заяву до Реєстру збитків через “Дію”
Київ Пост
46хв тому
Десантники ЗСУ показали, як відбувався наступ у Курській області Росія
Десантники ЗСУ показали, як відбувався наступ у Курській області
Київ Пост
1г тому
Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою Росія
Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою
Київ Пост
20г тому
Путін нарощує постачання до Китаю сировини, яка зацікавила Трампа в Україні Путін
Путін нарощує постачання до Китаю сировини, яка зацікавила Трампа в Україні
Київ Пост
20г тому
" Попередній Трамп: Україна “погодилася” на угоду про обмін мінералів на військову допомогу
Далі » Спецпосланець Трампа Келлогг призупинив розробку мирного плану щодо України