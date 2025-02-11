У ніч проти вівторка, 11 лютого, дрони налетіли на нафтопереробний завод у російському Саратові, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Атака дронів на Саратов та Енгельс: вибухи та пожежі
Генштаб зазначив, що цей НПЗ переважно випускає бензини, мазут і дизельне пальне − загалом понад 20 видів нафтопродуктів.
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Це підприємство задіяне у забезпеченні російської армії.
Раніше про атаку на Саратовський НПЗ повідомляв російський новинний Телеграм-канал Astra.
За даними Astra, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив “пошкодження на промисловому підприємстві” внаслідок атаки безпілотників, але не уточнив, який саме завод постраждав.
За його словами, є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові, а в місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.
Російські дроноводи отримали відеоокуляри з вибухівкою
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що атаковано саме Саратовський НПЗ.
“Це вже не перша атака. Саратовський нафтопереробний завод − один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік”, − нагадав Коваленко.
Сьогодні вночі також російське місто Енгельс, де розташована авіабаза стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95МС, вкотре зазнало атаки. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.
За даними російського Tелеграм-каналу SHOT, близько 4-ї ранку за місцевим часом жителі чули гучні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги, біля аеродрому.
Це вже не перша атака на авіабазу в Енгельсі. Попередні атаки були зафіксовані 8 та 14 січня 2025 року.
За даними ворожого Міноборони, російська ППО нібито збила за ніч 40 українських дронів: над Саратовською областю знищено 18 БПЛА, над Ростовською − 13, над Брянською − 6, над Волгоградською − 2, а над Бєлгородською −1 дрон.
Дрони налетіли на один із головних російських НПЗ
У ніч на 10 лютого невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
А в ніч на 6 лютого Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по військовому аеродрому “Приморсько-Ахтарський” у Краснодарському краї Росії.
У ніч проти 5 лютого підрозділи Служби безпеки України (СБУ) у взаємодії зі Збройними силами (ЗСУ) та іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ “Албашнєфть”.
А в ніч на 3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.