У ніч проти вівторка, 11 лютого, дрони налетіли на нафтопереробний завод у російському Саратові, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака дронів на Саратов та Енгельс: вибухи та пожежі

Генштаб зазначив, що цей НПЗ переважно випускає бензини, мазут і дизельне пальне − загалом понад 20 видів нафтопродуктів.

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Це підприємство задіяне у забезпеченні російської армії.

Раніше про атаку на Саратовський НПЗ повідомляв російський новинний Телеграм-канал Astra.

За даними Astra, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив “пошкодження на промисловому підприємстві” внаслідок атаки безпілотників, але не уточнив, який саме завод постраждав.

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За його словами, є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові, а в місцях можливого падіння уламків працюють оперативні служби.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що атаковано саме Саратовський НПЗ.

“Це вже не перша атака. Саратовський нафтопереробний завод − один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік”, − нагадав Коваленко.