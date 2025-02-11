Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву, повідомив президент США Дональд Трамп.

Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали

“Україна має надзвичайно цінну землю − з точки зору рідкісноземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. Я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили сотні мільярдів доларів”, − пояснив американський лідер.

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Трамп пояснив, що Штати вклали у військову допомогу Україні значні суми, які він хоче повернути.

“Я прямо сказав їм: “Я хочу еквівалент приблизно 500 млрд доларів у вигляді рідкісноземельних ресурсів“. І вони загалом погодилися. Якщо ми цього не отримаємо − ми просто дурні”, − наголосив він.

Що відомо про рідкісноземельні метали в Україні та чому вони такі рідкісні?

Україна володіє значними запасами кольорових і рідкоземельних металів та інших стратегічних ресурсів, вартість яких оцінюється у 14,8 трильйона доларів.

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Цього тижня Трамп поговорить із президентом України Володимиром Зеленським.

Світ залежить від цих металів, оскільки вони мають виняткові магнітні, люмінесцентні та електрохімічні властивості.

Через військову агресію Росії з 2014 року країна втратила контроль над значною частиною родовищ, що посилило залежність світового ринку від інших постачальників.

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Україна володіє найбільшими в Європі запасами літію й титану та значними покладами інших стратегічно важливих корисних копалин. Літій є ключовим елементом для виробництва сучасної електроніки, зокрема, смартфонів, акумуляторів для електромобілів та військової техніки. 

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що одним із пунктів Плану перемоги є інвестиції в корисні копалини, Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому.

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