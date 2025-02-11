Спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей Наджат Маалла Мджіт відвідала Цифровий освітній центр (DLC) в Одесі.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України.

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Наджат Маалла Мджіт в Одесі: що треба знати

Під час візиту вона разом з Головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде обговорила проблеми освітніх втрат та психосоціальної підтримки дітей під час війни.

Мджіт високо оцінила тренінг з психосоціальної підтримки для підлітків “Підтримай своїх друзів”, який є частиною річної програми з навчання учнів закладів професійно-технічної освіти навичкам психоемоційної підтримки.

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У заході також взяли участь спеціалістка з захисту дітей Офісу Спецпредставниці Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей Теа Мачаїдзе, постійний представник Литви при ООН Рітіс Паулаускас і редставники Одеського офісу ЮНІСЕФ.

Паулаускас підкреслив важливість підтримки дітей Одеси та відзначив стійкість одеситів під час війни.

Мамедзаде наголосив на важливості цифрових освітніх центрів для дітей під час війни та зазначив, що вони не лише допомагають надолужити освітні втрати, а й сприяють психосоціальній підтримці.

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Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко розповів про програму навчання, розроблену ЮНІСЕФ та Save the children, яка адаптована українськими психологами та схвалена Міністерством освіти і науки України.

Наразі в 46 цифрових освітніх центрах в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях навчаються та отримують психологічну підтримку понад 70 тисяч дітей.

Українці Данії організували візит правозахисниці для боротьби з депортацією український дітей

Дві громадські організації – “Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям”, яка є членом Асоціації Українців Данії, та “Women4Ukraine” – організували адвокаційний візит до Данії відомої української правозахисниці Олександри Матвійчук, яка є лауреаткою Нобелівської премії миру 2022 року.

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Олександра Матвійчук приїхала до Данії, аби взяти участь у конференції в Данському парламенті “Депортовані діти України: вкрадене покоління”, яка відбулася 31 січня 2025 року в стінах Фолькетингу, парламенту Данії. Подію організувала українська діаспора та громадські організації “Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям” і “Women4Ukraine”.

У 2025 році Данія головуватиме в Раді Безпеки ООН, тому українська діаспора в Данії активно працює над тим, щоб данські політики зосередили більше уваги на проблемі депортованих українських дітей та сприяли її розгляду на міжнародному рівні.