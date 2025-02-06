За останні місяці в Балтійському морі було розірвано кілька підводних телекомунікаційних та енергетичних кабелів. Експерти звинувачують РФ у гібридній війні проти країн, які підтримують Україну.

Олександра Матвійчук приїхала до Данії, аби взяти участь у конференції в Данському парламенті “Депортовані діти України: вкрадене покоління”, яка відбулася 31 січня 2025 року в стінах Фолькетингу, парламенту Данії. Подію організувала українська діаспора та громадські організації “Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям” і “Women4Ukraine”.

Про це повідомила Леся Ігнатик-Еріксен, голова Асоціації Українців Данії та очільниця організації “Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям”, у коментарі для Світового Конгресу Українців.

Дві громадські організації – “Hjælp Ukrainske Børn – Допоможи Українським дітям”, яка є членом Асоціації Українців Данії, та “Women4Ukraine” – організували адвокаційний візит до Данії відомої української правозахисниці Олександри Матвійчук, яка є лауреаткою Нобелівської премії миру 2022 року.

Конференція мала привернути уваги до проблеми депортації українських дітей. До заходу долучилися провідні данські фахівці, правозахисники, політики та міжнародні експерти у сфері прав людини.

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“Ці три дні були надзвичайно насиченими та важливими для привернення уваги данського суспільства до проблеми депортації українських дітей та того, як війна вплинула на ціле покоління дітей в Україні”, – сказали організатори заходу.

У 2025 році Данія головуватиме в Раді Безпеки ООН, тому українська діаспора в Данії активно працює над тим, щоб данські політики зосередили більше уваги на проблемі депортованих українських дітей та сприяли її розгляду на міжнародному рівні.

Разом з Олександрою Матвійчук до Данії приїхали також правозахисниці Оксана Лебедєва, засновниця Gen.Ukrainian, та Саша Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод.

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Зустрічі та ключові заходи

Окрім участі в конференції, команда українських правозахисників провела серію важливих зустрічей, зокрема:

з данськими громадськими організаціями, що допомагають Україні;

у представництві Європейської комісії в Данії;

з науковцями юридичного факультету Копенгагенського університету;

з працівниками Данського інституту запобігання тортур;

з представниками Данської ради у справах біженців.

Крім того, Матвійчук виступила у City Town Hall із доповіддю про те, як права людини та розвиток новітніх технологій впливають на геополітичні процеси.

Одним із важливих інформаційних майданчиків став показ документального фільму “Вкрадене дитинство” у кінотеатрі Nordic Film, який ще більше привернув увагу до теми депортації українських дітей.

Результати адвокаційного візиту

Метою адвокаційного візиту було не лише привернення уваги до проблеми депортації дітей, але й заклик до активних дій на всіх рівнях – від активістів, які допомагають дітям виїхати з окупованих територій та реабілітуватися в Україні, до європейських інституцій, які мають усвідомити масштаби цієї депортації та її вплив на майбутнє Європи.

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Ключові результати візиту:

Досягнуто домовленостей про співпрацю між українськими та данськими правозахисними організаціями.

Започатковано обмін досвідом щодо документування злочинів та адвокації питання депортації дітей на міжнародному рівні.

Домовлено про внесення теми депортації українських дітей до порядку денного ЄС та данських політичних дискусій.

Чітко окреслено причини та наслідки примусової депортації – наголошено, що це є частиною геноциду українського народу та стратегією Росії знищити українську національну ідентичність.

Медіаактивність

Окрім участі в заходах, Матвійчук дала низку інтерв’ю провідним данським медіа, зокрема виданню “Politiken”, щоб ще більше висвітлити проблему депортації українських дітей та донести її до ширшої міжнародної аудиторії.

Офіційна статистика свідчить, що Росія депортувала понад 20 000 українських дітей після початку повномасштабного вторгнення. Проте неофіційні підрахунки українських та міжнародних експертів свідчать, що ця цифра може бути значно вищою – від 700 000 до 1,5 мільйона дітей.

“Частина дітей була примусово депортована з окупованих українських територій, іншу частину вивезли через Крим до Росії. Офіційні представники російської влади самі визнають цифру в 700 000 українських дітей, які опинилися в Росії”, – нагадують організатори заходу.

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Підсумовуючи візит, Олександра Матвійчук наголосила, що українська діаспора за кордоном – це рятівне коло для України.

“Росія намагається нас втопити, а вони [українці за кордоном] роблять усе можливе і неможливе, щоб ми втрималися.”