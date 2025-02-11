Анімаційний фільм “Я померла в Ірпені” української режисерки Анастасії Фалілеєвої отримав нагороду на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані (Франція).
“Я померла в Ірпені”: найкраща анімація 2025
Стрічка перемогла в номінації “Найкраща міжнародна анімація − 2025”.
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“24 лютого 2022 року ми з хлопцем виїхали з Києва в Ірпінь. Ми провели десять днів в оточеному місті й зуміли виїхати з останньою евакуаційною колоною. Час іде, але відтоді мене не покидає відчуття, що я померла в Ірпені”, − розповідає Фалілеєва.
Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані − один з найпрестижніших у світі.
Про що фільм “Я померла в Ірпені”?
“Я померла в Ірпені” − особиста рефлексія режисерки на 10 днів, що вона провела в Ірпені на початку повномасштабної війни. У фільмі висвітлюється досвід насильства у стосунках з її хлопцем та взаємодія дівчини з його батьками.
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Ця анімаційна робота намальована вугіллям. Авторка пояснює, що цей матеріал такий же крихкий, як і її спогади
“Для мене той час в окупації був як 10 нескінченних днів, які злилися в одне ціле. Я насилу могла згадати, що ми робили в цей день, а що ми робили в той день − пам’ятаю лише якісь моменти. На жаль, не всі вони увійшли в фільм, але ключові збереглися”, − наголосила Фалілеєва в інтерв’ю для Суспільне Культура.