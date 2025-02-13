Фінтех-компанія і цифровий банк Revolut зі штаб-квартирою в Лондоні веде переговори про отримання місцевої банківської ліцензії в Україні та розширення своїх послуг для підтримки українських біженців і фрілансерів. Про це керівник відділу розширення Дмитро Стрельчук повідомив видання Forbes Україна.

«Україна є пріоритетним ринком для нас, але не єдиним», – сказав Стрельчук. За його словами, компанія одночасно запускає свої послуги в Індії, Бразилії та Мексиці.

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Він сказав, що українці вже відкрили близько 450 000 рахунків у Revolut, і близько 100 000 українських користувачів користуються ним щомісяця. Він додав, що запуск бізнесу в Україні зайняв близько року і вартував Revolut 2-3 мільйони фунтів стерлінгів (2,48-3,72 млн доларів США.).

«Необхідно було узгодити технічні аспекти та інтеграцію з «Дією», провести оцінку ризиків щодо потенційних фінансових злочинів, шахрайства тощо», – пояснив він.

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Запуск також включав переговори з Національним банком України. За словами Стрельчука, у 2021 році команда компанії зустрічалася з профільним заступником голови НБУ Олексієм Шабаном.

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«У нас немає остаточної дати, коли ми отримаємо ліцензію, але я вірю, що дискусія з Національним банком буде продуктивною», – сказав він.

Revolut веде переговори про отримання банківської ліцензії в Україні

Наприкінці 2021 року стартап зареєстрував офіс в Україні, а в березні 2022 року дозволив українцям за кордоном отримати доступ до своїх коштів, прив’язавши додаток до українських банківських рахунків. Про це раніше повідомляв Kyiv Post.

Forbes зазначає, що тепер Revolut доступний для більшої кількості користувачів, які можуть здійснювати міжнародні перекази без комісій та випускати віртуальні картки.

Однак Kyiv Post спробував покласти два десятки доларів на рахунок Revolut з української банківської картки і не зміг цього зробити. Банк зупинив транзакцію, заявивши, що вона неможлива через валютні обмеження, запроваджені НБУ.

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На каналі підтримки банку написали: «Вам було відмовлено в проведенні транзакції з вашої гривневої картки на іноземному сервісі. Наразі для гривневих карток обмежені наступні операції: Міжнародні перекази на Wise, TransferGo, PayPal, Skrill та Revolut».

При отриманні місцевої української ліцензії Revolut повинен буде дотримуватися тих самих валютних обмежень, які були введені як надзвичайний захід для запобігання масовому відтоку капіталу після вторгнення Росії у 2022 році.

За словами Стрельчука, саме місцеві українські банки наразі винні в тому, що не переводять гроші на картку Revolut.

«Revolut не має лімітів, які існують в Україні, оскільки працює як європейський банківський рахунок. Будь-які ліміти на транзакції застосовуються українськими банками. Зі свого боку, ми не встановлюємо жодних лімітів на перекази в Україну чи з України або в будь-які інші країни», – сказав Стрельчук.

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Однак він запевнив, що Revolut буде дотримуватися правил і норм українського законодавства, і вважає, що з часом валютні обмеження можуть «стати більш гнучкими».

«Наявність банківської ліцензії дозволяє нам пропонувати ширший спектр продуктів, таких як кредити та послуги торгового еквайрингу для бізнесу», – сказав він.

Revolut додасть інвестування та обробку платежів для українців

Після бета-тестування своїх послуг в Україні, Revolut дозволив клієнтам відкрити європейський банківський рахунок, отримати доступ до Єдиного платіжного простору євро (SEPA), здійснювати SWIFT-транзакції, отримати картку для дітей, а також фізичні картки – в ексклюзивному жовто-блакитному дизайні.

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Компанія також надає можливість інвестувати в криптовалюту, з близько 220 токенами, доступними через додаток, а також можливість купувати і продавати дорогоцінні метали, повідомляє Forbes.

Для клієнтів доступ до SEPA означає, що ті, хто працює на іноземні компанії, можуть отримувати платежі в іноземній валюті.За словами сказав Стрельчука, Revolut прагне виділитися на конкурентному банківському ринку, позиціонуючи себе як глобальний банк для України.

Його основним конкурентом є Monobank із 8 мільйонами клієнтів, заснований колишніми топ-менеджерами найбільшого банку України, Приватбанку, і який працює під управлінням групи ТАС Сергія Тігіпка за ліцензією Універсального банку.

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«Але в цілому це два різних продукти. Monobank – це продукт для України, а Revolut – для Європи. Ми надаємо доступ до європейського банківського рахунку», – сказав Стрельчук.

Forbes Україна окремо зазначає, що Revolut націлений на два сегменти аудиторії в Україні: люди, пов’язані з Європою або Великою Британією, яким потрібно переказувати гроші з Європи в Україну або по всьому світу, і фрілансери або будь-хто, хто шукає простий спосіб отримувати платежі з-за кордону.