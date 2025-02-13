Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

З російської окупації повернули ще двох

14-річна дівчинка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Її вдалося повернути завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри.

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17-річний хлопець разом з родиною прожив майже два роки під обстрілами і отримав контузію.

“Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не буде в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей додому. Без винятків та умов”, − наголосив Єрмак.

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Він також подякував “Українській мережі за права дитини” за допомогу в організації повернення дітей.

В Донецькій області 106 дітей досі потребують евакуації

У Донецькій області 106 дітей досі залишаються в 17 населених пунктах, де проводиться примусова евакуація.

“На сьогодні у 17 населених пунктах області залишаються 106 дітей... це діти із 75 сімей”, - повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова.

Найбільше дітей досі не евакуйовано з Комарської (55 дітей) і Шахівської громад (46 дітей).

За останній тиждень евакуйовано ще 30 дітей.

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Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.

28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.