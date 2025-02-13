Під час 26-того “Рамштайну” стало відомо, що Норвегія надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (близько 107 мільйонів доларів США).

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

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Допомога Україні від Норвегії - що відомо

«Ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони вартістю 1,2 мільярда норвезьких крон, придбані через програму JUMPSTART, для захисту населення та інфраструктури України», - зазначається у повідомленні.

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Під час засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив, що ППО є найбільш пріоритетною військовою потребою України та має першочергове значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.

Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон (близько $2 млрд), які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках Програми підтримки Нансена.

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Раніше німецький уряд надав Україні системи IRIS-T SLM і IRIS-T SLS.

У 2024 році Норвегія виділила Україні понад шість мільярдів норвезьких крон на ППО (понад $532 млн).

Крім того, Норвегія долучиться до «коаліції дронів», що діє в рамках Контактної групи з питань оборони України, надавши на це 50 мільйонів доларів.

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Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США

Велика Британія вперше головувала на засіданні формату “Рамштайн”. 

26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. 

Ми писали про перші рішення, ухвалені під час 26-того “Рамштайну” для України.

Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорювала пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Умєров раніше підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).

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