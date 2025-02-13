Під час 26-того “Рамштайну” стало відомо, що Норвегія надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (близько 107 мільйонів доларів США).
Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Допомога Україні від Норвегії - що відомо
«Ми надаємо нові засоби протиповітряної оборони вартістю 1,2 мільярда норвезьких крон, придбані через програму JUMPSTART, для захисту населення та інфраструктури України», - зазначається у повідомленні.
Під час засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік наголосив, що ППО є найбільш пріоритетною військовою потребою України та має першочергове значення для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури.
Ці кошти є частиною 22,5 млрд норвезьких крон (близько $2 млрд), які підуть на військову підтримку України у 2025 році в рамках Програми підтримки Нансена.
Німеччина передасть Україні близько 100 ракет для IRIS-T
У 2024 році Норвегія виділила Україні понад шість мільярдів норвезьких крон на ППО (понад $532 млн).
Крім того, Норвегія долучиться до «коаліції дронів», що діє в рамках Контактної групи з питань оборони України, надавши на це 50 мільйонів доларів.
‘Europe must do more for Ukraine, and Norway is stepping up’ says @toreosa 🇳🇴 🤝 🇺🇦— Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) February 12, 2025
We are providing new air defence for 1.2 billion NOK, purchased via JUMPSTART, to protect Ukraine’s people and infrastructure.
🔗 For more: https://t.co/YbmMfccSUr#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/s47icayblV
Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США
Велика Британія вперше головувала на засіданні формату “Рамштайн”.
26-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Ми писали про перші рішення, ухвалені під час 26-того “Рамштайну” для України.
Напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО група обговорювала пріоритети для України та підтримку її боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.
Умєров раніше підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”).