Українські та молдовські правоохоронні органи успішно затримали групу бойовиків, які воювали на боці Росії проти України.

Зокрема, найманців з ПВК «Вагнер» та інших незаконних збройних формувань, повідомляє Національна поліція.

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Операція “Месники”: в Молдові затримано найманців “Вагнера”

Серед затриманих троє є громадянами Молдови. Деякі з них були відзначені нагородами та медалями від російського командування.

У період з 2014 по 2023 рік вони брали участь у бойових діях на сході України на боці російських окупантів, зокрема у складі ПВК «Вагнер» та батальйону «Сомалі», воюючи під Донецьким аеропортом, Бахмутом та беручи участь у Дебальцевській операції.

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Для знешкодження найманців було задіяно значні сили правоохоронних органів України та Молдови - понад 200 спеціалістів. Спільна операція «Месники» проводилася під керівництвом прокуратур двох країн.

Більше по темі ПВК "Вагнер": якою є доля найманців після загибелі Пригожина Kyiv Post дізнався де, зараз перебуває ПВК "Вагнер", що про них відомо та скільки найманців вже загинуло в Україні.

Під час першого етапу операції було здійснено більше 50 обшуків, в результаті яких було вилучено документи, техніку та інші матеріали, що свідчать про участь затриманих у війні на боці Росії.

Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру за участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави (ст. 141 п. (1) Кримінального кодексу Республіки Молдова).

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Суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Успіх операції став можливим завдяки співпраці Головного управління розвідки України та Європолу, які створили спеціальну робочу групу та організували Віртуальний командний пункт для оперативного обміну інформацією.

У Нацполіції зазначили, що це лише початок, адже ідентифіковано 85 громадян Молдови, які воювали на боці Росії.

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Слідчі Нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують всі факти їхнього вербування, навчання, фінансування та використання в бойових діях проти України.

За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції їхні дані вже скерували до компетентних правоохоронних органів Молдови, де проти них розпочато нову серію досудових розслідувань.

ПВК “Вагнер” - що варто знати

ПВК “Вагнер” — це російська воєнізована структура, яку вважають неофіційною частиною військових сил Російської Федерації.

Вона фінансувалася Кремлем і це визнав Владімір Путін. Організація має тісні неофіційні зв’язки з ГРУ (Головне розвідувальне управління Генштабу РФ), що є однією з ключових російських спецслужб.

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Таким чином, ПВК “Вагнер” часто використовується як інструмент для досягнення військових і політичних цілей Росії, що дозволяє їй діяти “на відстані”, не наражаючи на небезпеку офіційні державні структури.

Бойовик ПВК “Вагнер” беруть участь у бойових операціях у різних регіонах світу, зокрема в Сирії, Україні, Африці та інших країнах. “Вагнерівці” були присутні в Україні під час анексії Криму та активно діяли на Донбасі у 2014 році. З початком повномасштабної війни вони були інтегровані в російські військові операції в Україні.

Вагнерівці часто звинувачуються в порушенні прав людини, воєнних злочинах і насильстві. Їхні методи дії включають жорстокі каральні операції, викрадення людей, а також залякування і терор мирного населення.

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Після невдалої спроби заколоту у червні 2023 року, коли ватажок Вагнера Євген Пригожин і його війська рушили на Москву в знак протесту проти керівництва Міністерства оборони Росії, ситуація навколо групи змінилася. Пригожин, після угоди з Кремлем, був змушений відійти від справ і відправився до Білорусі.

Подальша доля ПВК “Вагнер” залишається невизначеною, особливо після загибелі Пригожина у серпні 2023 року.