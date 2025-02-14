12 лютого РНБО запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Опендатабот виявив, як це вплине на бізнес.

Як санкції проти Порошенка вплинули на його бізнес?

За даними Опендатабот, п’ятий президент зазначений бенефіціаром у 5 компаніях. Водночас фінансово-промислова група Укрпромінвест, засновником якої є Порошенко, налічує 43 компанії та має зв’язки із 65 бізнесами.

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Наразі відомо про щонайменше 3 офшори, пов’язані з українським президентом.

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Найбільшими бізнесами ФПГ Укрпромінвест є такі:

дочірнє підприємство “Рошену” − понад 24 млрд грн доходу за три квартали 2024 року.

продовольча компанія „Поділля“ − 3,3 млрд доходу за три квартали 2024 року.

Вінницький молочний завод „Рошен“ − 3,1 млрд грн доходу за три квартали 2024 року

З якими компаніями пов’язаний Укрпромінвест?

Серед найбільших бізнесів, які мають зв’язки з Укрпромінвест, такі:

ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА − 6,1 млрд грн доходу за три квартали 2024 року.

продовольча компанія „ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ“ − 2,7 млрд грн доходу за три квартали 2024 року.

компанія “Ізюмінка” − 3,7 млрд грн доходу за три квартали 2024 року.

Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що зніме санкції РНБО проти Петра Порошенка, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

12 лютого Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти депутата та п’ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, були застосовані персональні спеціальні економічні санкції. За словами Порошенка, до такої “провокації” причетні команда Зеленського, Кабінет міністрів, а також члени РНБО. Він звинуватив чинного українського лідера та заявив, що той “завдав колосального удару по внутрішній єдності”.

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Президент повідомляв про проведення засідання РНБО. Як зазначав український лідер, “рішення ухвалено і буде опубліковане завтра”.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував підтримати відсторонення народного депутата Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту.

Ідеться про відсторонення Порошенка на шість місяців, тобто до кінця 13-тої сесії.

Напередодні засідання комітету ВР “Європейська Солідарність” опублікувала заяву про можливе відсторонення Порошенка та назвала нібито причини цього.