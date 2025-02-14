Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини зі США щодо всіх аспектів майбутнього миру, включно з питанням вступу до НАТО.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Мюнхені, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

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Україна готова до переговорів із США щодо миру, НАТО та гарантій безпеки

Зеленський зазначив, що Україна не висуває жодних умов для організації зустрічі з Дональдом Трампом і готова обговорювати будь-які питання.

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“Я повідомив президенту Трампу, що готовий говорити у будь-який момент, без жодних передумов. Ми відкриті до розмови на будь-які теми – від складу контингенту до питань, пов’язаних із НАТО”, – зазначив він.

Під час спілкування з журналістом “Європейської правди” він зазначив, що розуміє поточну позицію США щодо небажання бачити Україну членом НАТО та не впевнений, чи зміниться ця позиція у майбутньому.

“Наразі Америка і президент Трамп не демонструють готовності говорити про вступ України до НАТО. На їхню думку, ця норма, закріплена в Конституції України, стала однією з причин російської агресії”, – пояснив президент.

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Зеленський також додав, що Україна може переглянути підходи до питання членства в Альянсі.

“Ми прагнемо стати частиною НАТО? Так. Але не заради самого слова, а заради надійних гарантій безпеки”, – наголосив ві.

Президент зазначив, що в цьому контексті ключове значення матимуть конкретні параметри гарантій безпеки, включно з деталями можливої миротворчої місії, характеристиками української армії та необхідною чисельністю військовослужбовців, яку, за його оцінкою, слід збільшити до півтора мільйона у разі неможливості вступу до НАТО.

Відповідаючи на запитання про червоні лінії, Зеленський назвав одну з них – територіальну цілісність країни.

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“Юридично ми ніколи не визнаємо окуповані території чимось іншим, окрім як українськими. Це для нас непорушна межа, закріплена в Конституції. І змінити її може лише народ України”, – підсумував президент.

Трамп анонсував зустріч представників США, України й Росії в Мюнхені

Президент США Дональд Трамп заявляв, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.

Він зазначав, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.

Однак радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч із російською стороною не заплановано.

Президент США зазначав, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою. А Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.