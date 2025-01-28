За його словами, він був радий розпочати робочий день у Львові з відвідування його альма-матер - Національного університету імені Івана Франка і зустрітися з його керівництвом та студентами.

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«Сьогодні у Львові разом із міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким ми вітатимемо високих гостей - мого іспанського колегу Хосе Мануеля Альбареса та генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай - для урочистого відкриття першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО», - написав Сибіга.

28 січня у Львові відбудеться урочисте відкриття першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО за участі поважних гостей, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна шукає способи зберегти спадщину ЮНЕСКО від руйнувань під час війни

У січні міністерство культури України звернулося до ЮНЕСКО з проханням створити механізм захисту історичних будівель від руйнування та створити базу даних всіх будівель, що підлягають реставрації.

Міністерство хоче “створити механізм збереження та захисту архітектурної цілісності вулиць в історичному центрі столиці, незалежно від статусу чи форми власності будівель”.

12 грудня ЮНЕСКО взяла під свою опіку Бабин Яр та Одеський літературний музей, включивши їх до списку об’єктів світової спадщини, що потребують особливого захисту.

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4 грудня до нематеріальної культурної спадщини людства включили перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією “Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць”.