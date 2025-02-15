Цієї ночі російські війська знову атакували Україну дронами.

Запустили 70 безпілотників із різних напрямків - Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. 

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Атака дронів 15 лютого

Як повідомили в Повітряних силах, українські військові збили 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. 

Протиповітряна оборона працювала на території шести областей - у Миколаївській,  Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.

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37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Дрони налетіли на Росію: що відомо 

У ніч на суботу дрони атакували Росію

У Калузькій області виникла пожежа на промисловому об’єкті. 

У Волгограді лунали вибухи поблизу місцевої нафтобази. 

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МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС, але при цьому не згадала Росію.

У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

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