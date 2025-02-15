Цієї ночі російські війська знову атакували Україну дронами.
Запустили 70 безпілотників із різних напрямків - Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.
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Атака дронів 15 лютого
Як повідомили в Повітряних силах, українські військові збили 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
Протиповітряна оборона працювала на території шести областей - у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.
37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.
Дрони налетіли на Росію: що відомо
У ніч на суботу дрони атакували Росію.
У Калузькій області виникла пожежа на промисловому об’єкті.
У Волгограді лунали вибухи поблизу місцевої нафтобази.
Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС
У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.