Цієї ночі російські війська знову атакували Україну дронами.

Запустили 70 безпілотників із різних напрямків - Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

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Атака дронів 15 лютого

Як повідомили в Повітряних силах, українські військові збили 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Протиповітряна оборона працювала на території шести областей - у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.

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37 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Дрони налетіли на Росію: що відомо

У ніч на суботу дрони атакували Росію.

У Калузькій області виникла пожежа на промисловому об’єкті.

У Волгограді лунали вибухи поблизу місцевої нафтобази.

Більше по темі Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС, але при цьому не згадала Росію.

У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.