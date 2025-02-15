У ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ.
Внаслідок «нальоту» безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві.
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Це підтвердив губернатор області Владислав Шапша.
Атака на Калузьку область
«На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння безпілотного літального апарата (БПЛА) сталося займання однієї зі споруд. На місце події прибули пожежно-рятувальні розрахунки та оперативна група», - написав він у своєму Telegram-каналі.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Очевидці розповідають, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.
У Волгограді прогриміли вибухи
Вибухи також лунали у Волгограді.
Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО в районі місцевої нафтобази.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив нібито всі дрони знищили, а уламки викликали невелику пожежу в промзоні, яку швидко ліквідували.
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«За уточненими даними, на півдні Волгограду зафіксовано падіння уламків на покрівлю житлового будинку та пошкодження припаркованого автомобіля. Легкі травми зазнала одна людина», - згодом уточнив він.
У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.