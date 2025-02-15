У ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ

Внаслідок «нальоту» безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

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Це підтвердив губернатор області Владислав Шапша. 

Атака на Калузьку область

«На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння безпілотного літального апарата (БПЛА) сталося займання однієї зі споруд. На місце події прибули пожежно-рятувальні розрахунки та оперативна група», - написав він у своєму Telegram-каналі. 

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Попередньо, ніхто не постраждав. 

Очевидці розповідають, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.

У Волгограді прогриміли вибухи

Вибухи також лунали у Волгограді. 

Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО в районі місцевої нафтобази. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив нібито всі дрони знищили, а уламки викликали невелику пожежу в промзоні, яку швидко ліквідували. 

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«За уточненими даними, на півдні Волгограду зафіксовано падіння уламків на покрівлю житлового будинку та пошкодження припаркованого автомобіля. Легкі травми зазнала одна людина», - згодом уточнив він. 

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У Росавіації зранку повідомляли про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова та Ульяновська.

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