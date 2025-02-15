У ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ.

Внаслідок «нальоту» безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві.

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Це підтвердив губернатор області Владислав Шапша.

Атака на Калузьку область

«На території промислового підприємства в Дзержинському районі внаслідок падіння безпілотного літального апарата (БПЛА) сталося займання однієї зі споруд. На місце події прибули пожежно-рятувальні розрахунки та оперативна група», - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Попередньо, ніхто не постраждав.

Очевидці розповідають, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.