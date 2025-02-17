Президент України Володимир Зеленський та президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян в Абу-Дабі обговорили повернення українців з російського полону та підписали економічну угоду між державами.
Про це повідомив Зеленський.
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“Посередництво ОАЕ врятувало багато життів. Дякуємо за цю важливу співпрацю, і сьогодні обговорили, як можемо її продовжити”, − наголосив український лідер.
Він додав, що між державами була підписана економічна угода, яка лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів.
“Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ”, − пояснив Зеленський.
Президент також зазначив про роботу першої леді, яка обговорила з представництвом ОАЕ питання гуманітарної співпраці, зокрема реабілітації, підтримки великих прийомних родин і українців загалом.
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Президент України подякував ОАЕ за співпрацю, яка рятує життя й допомагає обом державам ставати міцнішими.
Обміни полоненими − подробиці
5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників. Серед них були воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.
Україна досягла домовленості з Росією про новий формат обміну полоненими, який передбачає повернення важкохворих та поранених українців.
А 30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.
У жовтні Україна повернула з російського полону ще 95 захисників.
Серед звільнених були 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів. Це були нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.