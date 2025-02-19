Президент США Дональд Трамп пояснив відсутність України на переговорах між Росією та Штатами в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії 18 лютого.

Про це повідомило Суспільне.

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Трамп пояснив неучасть Києва у переговорах в Саудівській Аравії

“Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув”, − наголосив американський президент.

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Своєю чергою влада України неодноразово акцентувала на тому, що

Українська влада наголошувала, що будь-які рішення щодо війни не можуть ухвалюватися без її участі.

Росія здатна “швидко знищити українські міста” − заява Трампа

Президент США заявив, що Росія може “дуже швидко знищити українські міста”.

Трамп наголосив, що країна-агресор має можливість “дуже швидко знищити українські міста на 100%, включно з Києвом, але просто не хоче цього робити”.

Більше по темі Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

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Він вважає зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

Американський переговірник Майк Волтц заявив, що президент Трамп налаштований “швидко просуватися на переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні”. Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

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Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.