В ніч на 19 лютого росіяни масовано атаку на Одесу за допомогою дронів. Внаслідок нальоту значна частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання та опалення.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Масована атака на Одесу 19 лютого − що треба знати

За його словами, понад 500 житлових будинків, 14 шкіл та 13 дитячих садків залишилися без світла та тепла.

“Один із найбільших районів міста, де мешкає понад 250 тисяч осіб, залишився без опалення та світла. Ситуація з теплопостачанням дуже складна, тому ми вживаємо заходів, щоб запобігти розморожуванню системи”, − зазначив Труханов.

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Без тепла залишилися і лікарні, поліклініки та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Фото: ДСНС Одещини

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В Київському районі Одеси скасували очні заняття в школах і дитячих садках, де немає світла та опалення.

За даними Одеської ОВА, відомо про 4 постраждалих, серед яких є одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

“Прошу всіх зберігати спокій. Ситуація складна, але ми працюємо над її вирішенням”, − наголосив мер Одеси.

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У місті працює оперативний штаб, який оцінює наслідки атаки та координує роботу з відновлення інфраструктури. Розгорнуто пункти незламності.

У Миколаєві ворожі дрони пошкодили ТЕЦ

Раніше російські дрони пошкодили теплоелектростанцію у Миколаєві. Без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів.

У місті розгортали 67 пунктів незламності. У закладах охорони здоров’я підключили модульні котельні.

Тієї ночі російські війська масовано обстріляли Миколаїв цієї ночі.

В ніч на 18 лютого Росія запустила по Україні 176 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 103 безпілотників.