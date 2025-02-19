В ніч проти 19 лютого у Самарській області Росії Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) зазнав атаки дронів. На території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили російські новинні Телеграм-канали ASTRA та SHOT.

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Атака на Сизранський НПЗ − подробиці

Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи близько 2:45 за місцевим часом. У соцмережах також почали з’являтися кадри пожежі на об’єкті.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, підтвердив факт атаки та повідомив, що постраждалих немає.

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Він зазначив, що на місці працюють оперативні та екстрені служби та додав, що в регіоні зберігається загроза нових атак безпілотних літальних апаратів.

“Сизранський нафтопереробний завод” − завод паливного профілю, який входить до складу ПАТ НК “Роснефть”.

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За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії. 

Цей НПЗ виробляє пальне, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. 

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Згодом ASTRA повідомила, що Сизранський НПЗ тимчасово призупинив роботу після атаки БпЛА.

Дрони СБУ та ССО атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії

У ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по двох важливих об’єктах нафтової промисловості Росії в Краснодарському краї.

 Ільський нафтопереробний завод − один із найбільших НПЗ в Росії, який переробляє 6,6 млн тонн нафти на рік. Внаслідок атаки на заводі сталася пожежа.

А нафтоперекачувальна станція (НПС) “Кропоткінська”  найбільша станція “Каспійського трубопровідного консорціуму” в Росії. Внаслідок атаки станція була зупинена і виведена з експлуатації. 

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Раніше Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників, а внаслідок нальоту міг бути ушкоджений нафтопереробний завод (НПЗ) “Ільський”. А в ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ. Внаслідок нальоту безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

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