В ніч проти 19 лютого у Самарській області Росії Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) зазнав атаки дронів. На території підприємства виникла пожежа.
Про це повідомили російські новинні Телеграм-канали ASTRA та SHOT.
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Атака на Сизранський НПЗ − подробиці
Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи близько 2:45 за місцевим часом. У соцмережах також почали з’являтися кадри пожежі на об’єкті.
Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, підтвердив факт атаки та повідомив, що постраждалих немає.
Він зазначив, що на місці працюють оперативні та екстрені служби та додав, що в регіоні зберігається загроза нових атак безпілотних літальних апаратів.
“Сизранський нафтопереробний завод” − завод паливного профілю, який входить до складу ПАТ НК “Роснефть”.
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За даними керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.
Цей НПЗ виробляє пальне, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5.
Згодом ASTRA повідомила, що Сизранський НПЗ тимчасово призупинив роботу після атаки БпЛА.
Дрони СБУ та ССО атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії
У ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по двох важливих об’єктах нафтової промисловості Росії в Краснодарському краї.
Ільський нафтопереробний завод − один із найбільших НПЗ в Росії, який переробляє 6,6 млн тонн нафти на рік. Внаслідок атаки на заводі сталася пожежа.
А нафтоперекачувальна станція (НПС) “Кропоткінська” − найбільша станція “Каспійського трубопровідного консорціуму” в Росії. Внаслідок атаки станція була зупинена і виведена з експлуатації.
Раніше Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників, а внаслідок нальоту міг бути ушкоджений нафтопереробний завод (НПЗ) “Ільський”. А в ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ. Внаслідок нальоту безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві.