В ніч проти 19 лютого у Самарській області Росії Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) зазнав атаки дронів. На території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили російські новинні Телеграм-канали ASTRA та SHOT.

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Атака на Сизранський НПЗ − подробиці

Місцеві жителі чули щонайменше три вибухи близько 2:45 за місцевим часом. У соцмережах також почали з’являтися кадри пожежі на об’єкті.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев, підтвердив факт атаки та повідомив, що постраждалих немає.

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Він зазначив, що на місці працюють оперативні та екстрені служби та додав, що в регіоні зберігається загроза нових атак безпілотних літальних апаратів.