Повітряні сили Збройних сил України 17 лютого завдали удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Російської Федерації у районі Чумацького Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Удар по окупантах на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували особовий склад, фортифікації та дрони ворога

Внаслідок операції було зруйновано ворожі позиції, а саме: місцеперебування особового складу, оборонні укріплення та дрон-станцію, з якої противник здійснював атаки на українських захисників.

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Ця операція є частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на зниження бойового потенціалу росіян і нейтралізацію загроз.

Сили оборони продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об’єктах російських військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина, Одещина та Запоріжжя.

Удар ЗСУ по російських позиціях на Запоріжжі - відео

Українські дрони атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії

17 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по двох важливих об’єктах нафтової промисловості Росії в Краснодарському краї.

Докладніше про наліт українських дронів на Росію читайте тут.

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