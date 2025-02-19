Повітряні сили Збройних сил України 17 лютого завдали удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Російської Федерації у районі Чумацького Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Удар по окупантах на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували особовий склад, фортифікації та дрони ворога

Внаслідок операції було зруйновано ворожі позиції, а саме: місцеперебування особового складу, оборонні укріплення та дрон-станцію, з якої противник здійснював атаки на українських захисників.

Advertisement

Ця операція є частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на зниження бойового потенціалу росіян і нейтралізацію загроз.

Сили оборони продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об’єктах російських військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України.

Удар ЗСУ по російських позиціях на Запоріжжі - відео