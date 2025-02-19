Повітряні сили Збройних сил України 17 лютого завдали удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Російської Федерації у районі Чумацького Запорізької області.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
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Удар по окупантах на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували особовий склад, фортифікації та дрони ворога
Внаслідок операції було зруйновано ворожі позиції, а саме: місцеперебування особового складу, оборонні укріплення та дрон-станцію, з якої противник здійснював атаки на українських захисників.
Ця операція є частиною системних заходів ЗСУ, спрямованих на зниження бойового потенціалу росіян і нейтралізацію загроз.
Сили оборони продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об’єктах російських військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України.
Сили оборони знищили 83 ворожі дрони, ще 59 були локаційно втрачені
Удар ЗСУ по російських позиціях на Запоріжжі - відео
Українські дрони атакували НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в Росії
17 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по двох важливих об’єктах нафтової промисловості Росії в Краснодарському краї.
Докладніше про наліт українських дронів на Росію читайте тут.