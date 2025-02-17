У ніч на 17 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) та Сил спеціальних операцій ЗСУ (ССО) завдали удару по двох важливих об’єктах нафтової промисловості Росії в Краснодарському краї.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українських спецслужбах.

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Атака на Ільський НПЗ та НПС “Кропоткінська” − подробиці

За даними джерела, Ільський нафтопереробний завод − один із найбільших НПЗ в Росії, який переробляє 6,6 млн тонн нафти на рік. Внаслідок атаки на заводі сталася пожежа. Місцеві жителі повідомляють про понад 20 вибухів.

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Це вже не перша атака на Ільський НПЗ. У лютому 2024 року українські безпілотники також пошкодили цей завод.

А нафтоперекачувальна станція (НПС) “Кропоткінська” − найбільша станція “Каспійського трубопровідного консорціуму” в Росії. Внаслідок атаки станція була зупинена і виведена з експлуатації. Наразі перекачування нафти відбувається в обхід “Кропоткінської”.

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“Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборону Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об’єкти продовжуватимуться”, − наголосило джерело в СБУ.

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Дрони масовано налетіли на Ільський НПЗ у Краснодарському краї

Раніше російський новинний Телеграм-канал SHOT повідомляв, що Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників, а внаслідок нальоту міг бути ушкоджений нафтопереробний завод (НПЗ) “Ільський”.

Як тоді повідомлялося, уламки одного з дронів впали біля станиці Сіверської, спричинивши пожежу на нафтопереробному заводі (НПЗ) “Ільський”.

Вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.

У ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ. Внаслідок нальоту безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. А в ніч на 13 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Тверській області Росії