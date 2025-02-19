Розвідслужби США та їхніх союзників зазначають, що президент Росії Владімір Путін має твердий намір отримати контроль над усією Україною. Про це повідомляє NBC News із посиланням на численних західних чиновників і конгресменів США.

Адміністрація Трампа розпочала попередні переговори з російськими посадовцями про припинення війни в Україні, але розвідка вважає, що Путіна насправді не цікавить досягнення тривалого миру.

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Путін прагне домінування в Україні, попри переговори

«У нас немає жодних даних, які би свідчили про зацікавленість Путіна в реальній мирній угоді», – сказав один із чиновників Конгресу в інтерв’ю NBC News.

Чиновники, які говорили анонімно через чутливий характер розвідданих, припустили, що Путін може погодитися на припинення вогню або переговори, але не як на крок до справжнього миру.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

Вони вважають, що він може використати переговори як засіб виграти час для перегрупування і відновлення своєї армії.

Оцінки розвідки вказують на те, що Путін досі вірить, що переможе Україну та її європейських союзників і врешті-решт досягне своєї мети – повного контролю над усією українською територією.

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Представник західної розвідки заявив, що втрати на полі бою не зупиняють Путіна, бо він вважає, що «перемагає».

Американські та західні чиновники скептично налаштовані щодо бажання Путіна досягти довгострокового врегулювання. Як йдеться в репортажі NBC News, деякі чиновники вважають, що він може вступити в переговори лише для того, щоб оцінити потенційні поступки і спробувати відновити своє становище на світовій арені після багатьох років дипломатичної ізоляції.

Як стверджують представники розвідки, наразі немає жодних ознак того, що Путін планує вивести російські війська з України чи зменшити військову присутність поблизу її кордону.

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NBC News також підкреслює, що Путіна підбадьорили нещодавні заяви представників адміністрації Трампа, які сигналізують про те, що членство України в НАТО не розглядається як практичний результат переговорів. Представник західної розвідки заявив, що цілі Путіна залишаються «максималістськими».

Американській розвідці складно дати повну оцінку мислення Путіна, але джерела повідомили NBC News, що розвіддані як США, так і країн-союзників чітко вказують на те, що він прагне домінувати в Україні.

За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, яких цитує NBC News, український уряд стурбований тим, що його відсунули на другий план у переговорах, і побоюється, що Росія вступить у переговори, не бажаючи йти на значущі компроміси.

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Виступаючи у вівторок перед журналістами на своєму курорті у Флориді, президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перших зустрічей і російськими чиновниками в Саудівській Аравії, назвавши їх «дуже хорошими» і заявивши, що він «набагато більш впевнений» у тому, що переговори можуть призвести до врегулювання.

«Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити це дике варварство», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, був розлючений тим, що його не запросили на перший раунд переговорів, але Трамп відкинув його занепокоєння, применшуючи проблему:

«Я дуже розчарований. Я чув, що вони засмучені тим, що їм не дали місця. Сьогодні я почув – мовляв, “О, нас не запросили!”. Ну, у вас було місце три роки, і набагато раніше... Не треба було починати. Ви могли б домовитися».

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Цим Трамп фактично поклав відповідальність за війну на Україну, і це викликало шок в американських ЗМІ, адже Росія анексувала Крим у 2014 році, а в лютому 2022-го почала повномасштабне вторгнення.

У середу до Києва прибув спецпредставник США у справах Росії та України генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлоґґ. Ключовою темою, яку він обговорюватиме з Зеленським, є пропозиція Трампа щодо подальшої військової допомоги Україні з боку США в обмін на рідкоземельні метали – наразі Київ детально розглядає цю пропозицію.

Згідно з запропонованим проєктом угоди, який потрапив у ЗМІ, Україна має передати США близько половини своїх рідкоземельних ресурсів, не отримавши натомість нічого, зокрема, жодних гарантій безпеки.

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Зі свого боку, європейські лідери проведуть другий раунд переговорів щодо України. Він має пройти 26 лютого в Єлисейському палаці.