Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив Україні 350 млрд доларів допомоги, але за його словами, ніхто не знає, куди поділися ці гроші, повідомляє Суспільне.

Трамп вимагає від України звіту про відправлену допомогу

За словами американського лідера, Україні “доведеться платити або розбиратися з цим”.

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Український уряд неодноразово звітував про використання західної допомоги, а міжнародні аудиторські організації, включно з американськими, не знаходили суттєвих порушень.

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“Вони мають платити. Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не знає, де половина грошей, які ми йому дали. Ми дали, здається, 350 мільярдів доларів. А Європа надала набагато менший відсоток”, – зазначив Трамп.

Очільник Білого дому обурився, що Європа витратила на допомогу Україні менше, хоча розташована територіально ближче до Росії.

Більше по темі Путін заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною Президент РФ позитивно оцінив переговори РФ та США, які відбулися у Ep-Pіяді.

Трамп неоднозначно висловився щодо рівня підтримки Зеленського

Президент США висловив підтримку необхідності проведення виборів в Україні та зробив заяву щодо рівня підтримки чинного президента України.

Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”

“Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також”, – наголосив очільник Штатів.

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Це суперечить офіційним соціологічним опитуванням в Україні.

Трамп прокоментував відсутність України на переговорах між США та РФ

Раніше президент США пояснив відсутність України на переговорах між Росією та Штатами в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії 18 лютого.

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

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Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення. Він вважає зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.