Росія налагоджує виробництво реактивного безпілотника «Герань-3», який є їхньою власною версією іранського БПЛА Shahed-238. Про це у вівторок, 18 січня, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Турбовентиляторний двигун збільшив швидкість і дальність нового БПЛА.

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«Росія налагоджує виробництво реактивного аналога «Шахеда-238» –  «Герань-3», який оснащений компактним турбовентиляторним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год і дальність польоту до 2 500 км», – йдеться у повідомленні ГУР.

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Які зміни у “шахедах” зафіксувала українська розвідка

Розвідка також зафіксувала низку суттєвих змін у будові Shahed-136 («Герань-2») з початку 2025 року: новий вид бойової частини вагою 90 кг; польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесені з носової частини у хвостову; в конструкцію встановлено додатковий баласт.

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Окрім цього, українські розвідники звернули увагу на те, що на захищеній від перешкод 8-канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен був виявлений стікер із маркуванням китайською та англійською мовами: Agricultural equipment parts (деталі сільськогосподарського обладнання) і серійним номером, що вказує на виробництво у 2024 році.

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Експерти припускають, що спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожі на компоненти Shahed серії «Ы», що виробляються в Ірані та Росії. Ймовірно, стікер використано для приховування справжнього походження та призначення цього пристрою.

ГУР також зазначає, що Росія все частіше замінює американські та європейські компоненти китайськими альтернативами. Наприклад, в останніх версіях 8-канальної антени CRP, що використовується в безпілотниках Shahed-136, критично важливий американський програмований логічний чіп XILINX Kintex-7 був замінений на китайський мікрочіп від Beijing Microelectronics Technology).

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Крім того, безпілотники, що виробляються в ОЕЗ «Єлабуга», отримали нове серійне позначення «Ъ» на додачу до попередньої серії «Ы». БПЛА, що збираються на Купільському електромеханічному заводі в Іжевську, тепер мають серію «КЦ», поряд із попередніми версіями «К» і «КБ».

Також повідомляється, що на додачу до 8-канальних антен російські ударні безпілотники тепер оснащуються новими 12-канальними антенами «Комета».

Для зйомки та передачі відеозаписів своїх цілей російські оператори безпілотників використовують одноразові Telegram-боти, міні-комп’ютери Raspberry Pi, веб-камери та модеми 3G/LTE.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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