Президент Литви Гітанас Науседа ухвалив рішення позбавити експрем’єр-міністра України Миколу Азарова державної нагороди Литовської Республіки, повідомляє LRT.
Експрем’єра України Миколу Азарова виключили зі списку нагороджених у Литві
Азарова виключили зі списку нагороджених осіб через те, що він заплямував честь відзнаки.
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Колишній глава українського уряду отримав Офіцерський хрест ордена Великого князя Литовського Гедимінаса в листопаді 1998 року.
Нагороду йому вручили під час офіційного візиту до України тодішнього президента Литви Валдаса Адамкуса.
На момент нагородження Азаров очолював Державну податкову службу України.
У 2010–2014 роках він займав посаду прем’єр-міністра України в період правління проросійського президента Віктора Януковича.
У розпал протестів на Майдані Азаров подав у відставку та залишив Україну.
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Наразі він мешкає на території Росії.
Суд призначив запобіжний захід судді Господарського суду Києва, у справі замішані Азаров та Янукович
Суд підтвердив обґрунтованість підозри у державній зраді, висунутої чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку та колишньому вищому керівництву України.
За даними слідства, президент-утікач Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров сприяли стягненню з України понад 3 млрд грн на користь Росії під приводом погашення вигаданого боргу.