Президент Литви Гітанас Науседа ухвалив рішення позбавити експрем’єр-міністра України Миколу Азарова державної нагороди Литовської Республіки, повідомляє LRT.

Експрем’єра України Миколу Азарова виключили зі списку нагороджених у Литві

Азарова виключили зі списку нагороджених осіб через те, що він заплямував честь відзнаки.

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Колишній глава українського уряду отримав Офіцерський хрест ордена Великого князя Литовського Гедимінаса в листопаді 1998 року.

Нагороду йому вручили під час офіційного візиту до України тодішнього президента Литви Валдаса Адамкуса.

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На момент нагородження Азаров очолював Державну податкову службу України.

У 2010–2014 роках він займав посаду прем’єр-міністра України в період правління проросійського президента Віктора Януковича.

У розпал протестів на Майдані Азаров подав у відставку та залишив Україну.

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Наразі він мешкає на території Росії.

Суд призначив запобіжний захід судді Господарського суду Києва, у справі замішані Азаров та Янукович

Суд підтвердив обґрунтованість підозри у державній зраді, висунутої чинному судді Господарського суду Києва Анатолію Івченку та колишньому вищому керівництву України.

За даними слідства, президент-утікач Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров сприяли стягненню з України понад 3 млрд грн на користь Росії під приводом погашення вигаданого боргу.

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