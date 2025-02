У Лондоні відбудеться благодійний концерт “We Are Ukrainians. Three years of Resilience” до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей захід стане вираженням вдячності Великій Британії за підтримку України у війні, повідомляє міністерство культури та стратегічних комунікацій.

У Лондоні пройде концерт на підтримку України

Організатором концерту виступає благодійний фонд “Peace Committee of Ukraine” в рамках проєкту культурної дипломатії “We Are Ukrainians”. Цей захід є вже другим у серії подібних ініціатив.

На сцені London Palladium виступлять відомі українські виконавці, зокрема Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки та переможниця “Євробачення-2016” Джамала.

Артисти за допомогою співу, танцю та візуальних образів покажуть, як війна загартовує дух, об’єднує націю заради перемоги та наскільки ця боротьба є важливою для майбутнього всього світу.

Концерт має на меті не лише висловити подяку британському народу, але й зібрати кошти для допомоги українцям, які постраждали від російської агресії та втратили кінцівки.

Амбасадорами проєкту стали відомі військові, колишні полонені та волонтери, серед яких Сергій Позняк, Михайло Діанов, Юлія Паєвська “Тайра”, Владислав Жайворонок “Вікіпедія”, хореограф Ольга Курило, чемпіон світу Олександр Усик, Джамала, Святослав Вакарчук та майбутня параолімпійська чемпіонка Олександра Паскаль.

Організатори планують, що благодійні концерти за участі українських колективів, митців та амбасадорів пройдуть також в інших країнах Європи та в Канаді.

