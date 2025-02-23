Похмурий лютневий ранок. Дощ накрапає, а звуки пострілів луною розносяться по долині. У супроводі військових ми продираємося крізь багнюку, наближаючись до джерела вогню.

Офіцер помічає перевернутий шолом на капоті позашляховика і розбирається з ним. “Правило номер один, - вигукує він, - тримайте спорядження сухим!”

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Попереду нас кілька відділень досвідчених українських військових зі штурмовими гвинтівками AR-M9F готуються до штурму ворожої траншеї. Інші спостерігають з тилу, як їхні товариші по службі повзуть по безплідній місцевості, кидають снаряди і починають атаку.

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Сьогодні це може бути сцена з будь-якої точки вздовж 1000-кілометрової (621 милі) лінії фронту в Україні. Тут ми спостерігаємо за тим, як у віддаленому місці на півночі Англії військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) тренуються в агресивній тактиці ведення окопної війни.

Ласкаво просимо до операції “Інтерфлекс” - кодова назва флагманської британської програми підготовки українських військових.

Розпочата в червні 2022 року Міністерством оборони Великої Британії операція “Інтерфлекс” проводиться у партнерстві з 12 іншими країнами - Австралією, Канадою, Данією, Естонією, Фінляндією, Косово, Литвою, Нідерландами, Норвегією, Румунією, Швецією і Новою Зеландією.

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На цю програму припадає близько третини міжнародної тренувальної підтримки, що надається Групою сприяння безпеці в Україні (SAG-U). На сьогоднішній день понад 51 000 новобранців ЗСУ пройшли підготовку в рамках програми на кількох об’єктах Міністерства оборони Великої Британії, а 1000 британських військовослужбовців задіяні в її проведенні

Ключові особливості тренінгу “Операція Інтерфлекс

Операція “Інтерфлекс” триватиме щонайменше до кінця 2025 року і має на меті забезпечити гнучкість, масштабованість, надійність і повторюваність тренувань, надаючи базові навички, необхідні особовому складу Збройних Сил України на полі бою в Україні.

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Курси розроблені окремо для новобранців, інструкторів та командирів відділень/взводів, а їхній зміст організований у тісній співпраці з ЗСУ. До цього року один навчальний курс тривав 35 днів, але тепер його тривалість збільшено до 45-50 днів, щоб дати солдатам більше часу на відпрацювання життєво важливих вправ і навичок, осмислення та закріплення

Стратегічний фокус операції “Інтерфлекс” - на глибині та якості підготовки. Україна знає, що вона не може відповідати величезній кількості призовників, яких Росія готова закинути в Україну як гарматне м’ясо, тому стратегія перевершення їхньої кваліфікації є свідомою.

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Головний інструктор, лейтенант Хендерсон, керує групами з проведення тренінгів і тісно співпрацює з міжнародними партнерами.

“Тут, у третьому навчальному підрозділі, ми тісно співпрацюємо з нашими голландськими і норвезькими партнерами, які є чудовими фахівцями”, - каже лейтенант. “Кожен з них привносить свої власні елементи, а це означає, що ми можемо навчитися чомусь у кожного з них і побудувати всебічну програму підготовки.

Обмін досвідом і поширення знань між ТДП є життєво важливим, оскільки навчання має постійно розвиватися, щоб врахувати уроки з мінливого поля бою і тактики Росії. Наприклад, тренування з використанням безпілотників зараз є важливим елементом програми, як, наприклад, моделювання оборонної реакції на скидання хімічної зброї противником.

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“Наші голландські партнери принесли з собою особливо сильні навички роботи з безпілотниками”, - додає лейтенант Хендерсон

В рамках операції “Інтерфлекс” одночасно проходять підготовку сотні військовослужбовців Збройних Сил України. Кожен новобранець отримує набір вартістю 4500 фунтів стерлінгів (5600 доларів США), що включає бронежилет, повністю укомплектовану польову аптечку та зимовий бойовий одяг. Перед відправкою в Україну цей комплект поповнюється додатковими предметами.

Готуємося до "штурму ворожих окопів" - українські військові на завершальному етапі підготовки інструкторів в рамках операції "Інтерфлекс". Фото: Адріан Сміт/ Kyiv Post

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Підготовка інструкторів за стандартами НАТО

“Що мені робити? Захищати свою сім’ю лише лопатою, чи взяти зброю і захистити свою сім’ю і свою Батьківщину?”

Один український солдат з позивним “Атлет” мав кількарічний досвід служби в ЗСУ в 2010-х роках, а в цивільному житті був професійним спортсменом. Він знову вступив до лав ЗСУ в перший день повномасштабного вторгнення Росії, що означало, що йому довелося залишити свою спортивну кар’єру позаду. Зараз він готовий стати армійським інструктором.

Для “Атлета” операція “Інтерфлекс” дає можливість українським солдатам тренуватися в спокійних умовах і здобувати базові знання, які вони зможуть привезти назад в Україну: “Ми ділимося досвідом з іноземцями, тому ми вчимося чомусь у них, а вони вчаться у нас”, - каже він.

Як визнає “Атлет”, це не обходиться без викликів: “Іноді у нас виникають розбіжності з інструкторами [з Великої Британії та країн-партнерів], але врешті-решт ми досягаємо спільної думки щодо того, як ми повинні проводити підготовку інструкторів”. Однак у порівнянні з викликами, які Україна переживає на власній землі, він чітко дає зрозуміти, що “будь-які виклики в рамках операції “Інтерфлекс” навряд чи можна назвати викликами взагалі”.

Інший рекрут ЗСУ на прізвисько “Лютий”, що означає “страшний”, родом з Центральної України, був водолазом-рятувальником, а потім добровільно вступив до лав ЗСУ після повномасштабного нападу Росії . Для Лютого перехід з аварійно-рятувальної служби допоміг полегшити процес адаптації, але на той момент він не мав жодної формальної військової підготовки

“Я не міг чекати, поки росіяни прийдуть до мого будинку і моєї родини, - каже він. “Що ж мені робити? Захищати свою сім’ю лише лопатою, чи взяти зброю і захистити свою сім’ю і свою батьківщину?

Це вже третій вишкіл Лютого у Великій Британії в рамках операції “Інтерфлекс”, щоразу на іншій базі. Навички, отримані від іноземних союзників, були для нього надзвичайно цінними.

“Я працював з багатьма іншими країнами, зараз я працюю з голландськими інструкторами, - каже він. “Те, як вони працюють - за стандартами НАТО - дуже цікаво, і я можу використати весь цей досвід, повернувшись додому, щоб допомогти тренувати і навчати інших”. Він додає: “Я помітив, що все більше часу приділяється польовим, тактичним і безпілотним навчанняма це саме те, що нам зараз потрібно в Україні”.

Багато новобранців ЗСУ не володіють англійською мовою, тому польові навчання потребують перекладача на місці. Фото: Адріан Сміт/ Kyiv Post

Навички виживання

Поки ми тулимося на задньому сидінні джипа, нас супроводжують на другу локацію дня. Огорнуті лісом, ми готуємося зустріти новобранців операції “Інтерфлекс” у їхні перші дні піхотної підготовки. Мета - виживання в польових умовах, де солдати навчаються таким навичкам, як виживання в лісі, базова стрільба та риття окопів.

Начальник штабу ТДУ 3, майор Мойл, відповідає за те, щоб навчання досягало запланованих результатів.

“Операція “Інтерфлекс” відома як ретельна та ефективна програма підготовки, - розповідає він Kyiv Post. “Неофіційні дані свідчать про те, що підрозділи, які пройшли підготовку за цією програмою, набагато краще діють на полі бою... вони хочуть повернутися знову для додаткової підготовки, тому що знають, що це професійна підготовка”.

Проте, як згадує майор Мойл, для деяких новобранців це не завжди легко: “Один з наших стажерів дуже важко справлявся з поводженням зі зброєю, тому норвезький інструктор вечорами надавав йому додаткову поглиблену індивідуальну підтримку. Коли курсант прибув на стрільбище, він був добре підготовлений і два дні поспіль ставав найкращим стрільцем у взводі. Отже, пристрасть і професіоналізм інструкторів мають величезне значення”.

Для лейтенанта Хендерсона прибуття курсантів може бути емоційним, зважаючи на умови і труднощі, які вони пережили вдома

“Бажання українців вчитися та їхній наступальний дух зараз такі ж, як і на початку програми, - каже він

Один із новобранців, Владислав, приєднався до ЗСУ в січні 2025 року. До минулого року він працював у кафе в рідному місті на півдні України, але вирішив піти служити, коли побачив, як близько підійшли росіяни.

“Одна справа - дізнаватися про військове життя з інтернету та відео, але зовсім інша - стати його частиною. Спочатку я нервував, але коли потрапив до підрозділу і став частиною команди, мені стало набагато легше”, - згадує він.

На початку тренувань Владиславу було важко пристосуватися до суворого ритму та дисципліни, але зараз він вже звик до цього: “Завдяки Великій Британії у нас є місце для проживання, доступ до обладнання та спорядження, доступ до першокласних інструкторів та можливість тренуватися”.

Владислав чекає на перемогу України та повернення мирного блакитного неба. Згодом він планує повернутися в кафе, де працював, але також готовий продовжити військовий контракт з ЗСУ.

Новобранці ЗСУ вчаться базовим навичкам виживання в лісі на півночі Англії. Фото: Адріан Сміт/ Kyiv Post

Роботи з очищення будівель

“Новобранці не з легких, враховуючи, що багато з них щойно повернулися з цивільного життя”.

Під час нашого третього і останнього візиту нас супроводжують на спеціальний майданчик, що складається з численних повномасштабних цегляних будівель, де українські військовослужбовці проходять тренування з розмінування будівель. Переходячи від “будинку до будинку”, новобранці мають завдання оглянути та вилучити будь-які потенційні загрози безпеці або небезпечні матеріали

За словами лейтенанта Хендерсона, техніка розмінування є особливо сильною стороною норвезьких партнерів програми. Тут ми зустрічаємося з командиром норвезької роти “А”, роль якого полягає у нагляді за навичками та стандартами інших інструкторів програми.

“В рамках операції “Інтерфлекс” ми тісно співпрацюємо з українським командуванням, щоб забезпечити все необхідне для підготовки хорошого солдата. Це стосується багатьох речей, на які ви зазвичай не звертаєте уваги, від гігієни в казармах до підтримання чистоти спорядження”, - каже норвезький командир.

З його досвіду, українські новобранці мають високу мотивацію і швидко навчаються: “Вони витривалі, враховуючи, що багато з них щойно повернулися з цивільного життя. Вони швидко все засвоюють і витримують суворі умови... Це означає, що ми можемо коригувати навчання на основі того, що вони вже вміють робити”.

Але чи є якісь помітні відмінності у ставленні добровольців-новобранців від призовників? Норвезький командир так не вважає: “Ми знаємо, як люди потрапили до “Інтерфлексу”, але зворотній зв’язок свідчить про те, що рівень мотивації високий незалежно від того, чи це добровольці, чи військовослужбовці строкової служби”.

Українські військові тренуються розміновувати будівлі в рамках операції "Інтерфлекс". Фото: Адріан Сміт/ Kyiv Post

Привілей

“Це одна з найважливіших речей, які я коли-небудь робив у своєму житті”.

Велика Британія має довгу історію підтримки українських військовослужбовців. В рамках операції ORBITAL з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців. Сьогодні, на додаток до операції “Інтерфлекс”, Велика Британія розширила тренувальні операції, включивши до них бойову психіатричну допомогу, морську підготовку, надання бойової медичної допомоги в умовах обстрілу та підготовку з розмінування.

Підтримуючи думки новобранців ЗСУ, майор Мойл описує привілей, який він відчуває, підтримуючи Україну і працюючи з іншими країнами-партнерами. І незважаючи на зміни в геополітичному світі, зокрема, зміну адміністрації США, майор прагне підкреслити, що всі партнери “залишаються твердо відданими операції “Інтерфлекс”.

Для норвезького командира кожен день - це нова пригода, зосереджена навколо чіткої і спільної мети - забезпечити найкращу підготовку: “Цьому сприяє тісна координація між партнерами, а також відкрите і чесне спілкування, яке спрямовує всіх у правильному напрямку”, - розповідає він в інтерв’ю Kyiv Post.

На завершення норвезький командир описує операцію “Інтерфлекс” як “одну з найважливіших речей, які я коли-небудь робив у своєму житті”. Тут він згадує цитату з норвезького посібника для інструкторів 1951 року, перекладеного з більш раннього британського посібника “Принципи і практика ефективного навчання - частина 1

“Хороший інструктор - це поєднання найкращих якостей продавця, футбольного тренера, бізнес-менеджера, шкільного вчителя, проповідника-відродженця, актора, батька, солдата і друга”.

Завдяки таким знанням, ентузіазму та міцному партнерству між тренерами, в поєднанні з цінністю, яку надають якості підготовки новобранці ЗСУ, очевидно, що операція “Інтерфлекс” робить важливий внесок у підтримку триваючої боротьби України проти жорстокого повномасштабного вторгнення російського президента Владіміра Путіна.