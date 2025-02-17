Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у статті для The Telegraph заявив, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

Стармер готовий розмістити британські війська в Україні

“Велика Британія готова... зробити свій внесок у забезпечення гарантій безпеки України, розмістивши наші власні війська на місцях, якщо це буде необхідно”, − наголосив Стармер.

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За його словами, це рішення не приймали легковажно, і що він усвідомлює відповідальність за можливу загрозу для британських військовослужбовців.

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Стармер додав, що допомога Україні у забезпеченні її безпеки сприятиме стабільності в Європі.

“Ці вирішальні дні, що попереду, визначать майбутню безпеку нашого континенту”, − заявив прем’єр-міністр.

Він також зазначив, що Британія готова виділяти Україні військову допомогу на суму 3 млрд фунтів стерлінгів на рік “принаймні до 2030 року”.

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