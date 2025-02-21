Росіяни “відмивають” понад 2,2 млрд рублів через нібито відновлення Брянки Луганської області, захопленої ще у 2014 році. Про це Луганська обласна державна адміністрація повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Населений пункт який двічі оминули бойові дії весь час нібито “відновлюють” росіяни

“Понад 2,2 мільярда рублів росіяни відмивають через нібито відновлення Брянки. Цей населений пункт бойові дії оминули і в 2014 році, коли той потрапив під окупацію, і, звичайно що у 2022-му”, - ідеться у повідомленні.

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Руйнувань, пов’язаних з війною, в місті немає. Тим не менш, воно теж є підшефним одному з регіонів РФ, як і напівзруйновані Рубіжне, Лисичанськ і Сіверськодонецьк.

За минулі три роки на відбудову житла, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури Брянки були виділені 1,6 млрд рублів. Цьогоріч – ще 653 млн рублів.

Як зазначають в ОДА, три комплекси з переробки сміття, зокрема у Луганську, Сіверськодонецьку та Антрациті, прийматимуть лише 50% відходів із території так званої “ЛНР”. Інша половина надходитиме, ймовірно, з сусідніх регіонів РФ.

В обладміністрації, щоправда, зазначили, що упродовж останніх трьох років жителі цих трьох міст чули лише обіцянки найближчим часом розпочати будівництво об’єктів накопичення сміття. Все зупинилося на рівні проєктів.

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За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, “минулої доби загарбники зосередили атакуючі зусилля на Білогорівці. Там вони намагалися штурмувати наші позиції двічі – обидва рази виявилися невдалими. Українські військові тримають оборону. 172 ворожих безпілотних літальних апарати мали намір поцілити по наших укріпленнях на Луганщині. Артилерію росіяни за учора застосували чотири рази”.

Як повідомляв Укрінформ, на тимчасово захоплених територіях Луганщини росіяни не здатні приборкати розповзання стихійних сміттєзвалищ, які отруюють ґрунт і підземні джерела води. Тож ситуація стає все більш критичною.