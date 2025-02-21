У четвер радник американського лідера Дональда Трампа, найбагатша людина світу Ілон Маск у своїй соціальній мережі облив брудом президента Володимира Зеленського, звинувативши його в корупції, нарцисизмі та в тому, що він діє як диктатор під час воєнного стану в Україні.

Маск радикально висловився щодо політики Зеленського в Україні

Маск почав свою тираду, заявивши, що українці «зневажають» Зеленського, і що Трамп мав рацію, коли не допустив його до переговорів з Росією.

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Технологічний магнат, який народився в Південній Африці, був головною рушійною силою Трампа під час ліквідації державних установ, що призвело до звільнення приблизно 75 000 військових ветеранів, кар’єрних державних службовців і працівників інших федеральних установ. Але необраний провокатор також відіграв певну роль у дипломатії, зустрічаючись з іноземними лідерами і схиляючи їх до мирних переговорів з Росією.

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Після того, як Зеленський відхилив запропоновану угоду, за якою США узурпували би половину цінних природних ресурсів України, Трамп накинувся на Зеленського, назвавши його диктатором, на що Зеленський відповів, що Трамп живе у світі дезінформації.

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Після цього Білий дім попередив Зеленського, щоб він припинив «ображати» Трампа і просто підписав угоду.

Тоді магнат SpaceX і Tesla у підконтрольній йому соцмережі X бездоказово звинуватив Зеленського в тому, що він керує «величезною машиною трансплантації, яка живиться тілами загиблих українських солдатів».

Наступною мішенню стала фотосесія Зеленського і його дружини Олени для Vogue у 2022 році, знята відомою фотографкою Енні Лейбовіц під назвою «Портрет хоробрості: Перша леді України Олена Зеленська». Темою історії стала хоробрість українського народу, який стикнувся з російським вторгненням у свою країну. Маск висміяв ту фотосесію дворічної давнини: «Там діти гинуть у окопах, а він займається таким».

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Наслідуючи приклад Трампа, який навів сфабриковані цифри рейтингу Зеленського і назвав його диктатором, який боїться проводити вибори (повторюючи тези Кремля), Маск додав, що українського президента «зневажають».

Зеленський був обраний на п’ятирічний термін у 2019 році – до 2024-го, але вибори не відбуваються через воєнний стан, а також через те, що мільйони громадян України перебувають за кордоном як біженці та на окупованих Росією територіях, а також є внутрішньо переміщеними особами.

«Він знає, що програє з великим відривом, хоча й захопив контроль над усіма українськими ЗМІ, тому він і скасував вибори. Насправді народ України його зневажає», – написав Маск. (За іронією долі, того ж дня на прес-брифінгу в Білому домі новостворене місце в першому ряду для нових медіа освятив і зайняв провідний редактор новин у соцмережі Маска.

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Пізніше в четвер на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) тон Маска був спокійнішим – він заявив, що Трамп «дуже прагматичний» щодо війни в Україні: «У президента багато емпатії. Йому справді не байдуже», – сказав Маск.