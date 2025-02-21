Служба безпеки України застерігає громадян щодо активізації інформаційних диверсій з боку російських спецслужб, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

Фейки та провокації: як РФ розхитує ситуацію в Україні

За інформацією СБУ, російські спецслужби значно активізували свою діяльність у проведенні інформаційно-психологічних операцій на території України.

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Протягом останнього часу спостерігається значне збільшення інформаційних атак, метою яких є роз’єднання суспільства та штучне створення протестних настроїв серед населення.

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Для реалізації провокацій російські спецслужби використовують всі доступні ресурси своїх ботоферм та активно залучають підконтрольні групи та фейкові профілі в популярних месенджерах і соціальних мережах, зокрема в TikTok та Telegram.

У своїх деструктивних матеріалах ворог поширює неправдиву інформацію про нібито зростання протестних настроїв серед українців та вуличні заворушення, що відбуваються в різних регіонах країни.

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Паралельно з цим російські пропагандисти закликають громадян до участі в масових акціях, спрямованих на порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонуючи за це грошову винагороду.

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СБУ вживає всіх необхідних заходів для реагування та протидії існуючим та потенційним загрозам національній безпеці України.

Українська спецслужба звертається до громадян з проханням бути пильними та не піддаватися на ворожі провокації, які Російська Федерація використовує для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

“Важливо зазначити, що дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади (особливо в умовах воєнного стану, визначеного Законом України “Про правовий режим воєнного стану”), кваліфікуються як злочин згідно зі статтею 109 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років”, - наголошують в СБУ.