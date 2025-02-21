Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликала міжнародну спільноту знайти можливість у 2025 році виділити 255 мільйонів доларів для підтримки двох мільйонів людей, які постраждали від війни в Україні. Цей заклик прозвучав напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, така заява з’явилась в офіційному пресрелізі організації.

МОМ закликає виділити кошти для відновлення України

Згідно з даними МОМ, майже третина українського населення потребує гуманітарної допомоги. Серед найбільш вразливих категорій – внутрішньо переміщені особи та громадяни, які повернулися з-за кордону. Останній звіт організації свідчить, що з 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб понад 60% перебувають далеко від своїх домівок понад два роки. Крім того, тисячі людей щомісяця змушені залишати свої оселі через активні бойові дії, особливо у східних та північно-східних регіонах країни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

МОМ наголошує, що більшість переселенців уже використали свої заощадження та не мають стабільного джерела доходу, що ускладнює доступ до базових речей, таких як харчові продукти, ліки та житло. Водночас близько 4,2 мільйона осіб повернулися з місць переміщення, причому чверть із них – з-за кордону. Репатріанти часто змушені витрачати залишки своїх заощаджень, погоджуватися на низькооплачувану роботу або навіть продавати власне майно, щоб забезпечити основні потреби.

Advertisement

МОМ закликає донорів та партнерів підтримати довгострокові рішення, спрямовані на зменшення залежності населення від гуманітарної допомоги. Пріоритетними завданнями є ремонт та модернізація об’єктів критичної інфраструктури (енергетики, водопостачання, опалення), а також створення нових робочих місць і сприяння розвитку економіки.

Advertisement

МОМ займається відновленням житлових будівель та соціальних об’єктів, таких як лікарні, школи та центри тимчасового проживання. За три роки понад шість мільйонів українців отримали пряму чи опосередковану допомогу від організації. Організація наголошує на своїй готовності продовжувати підтримку українців стільки, скільки буде потрібно.