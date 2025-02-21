Світовий Конґрес Українців співорганізував виступ у парламенті Данії Дмитра Канупера, українського захисника, якого нещодавно звільнили з російського полону. Ініціатива відбулася у рамках співпраці СКУ з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими.

Проєкт реалізувала Асоціація Українців Данії за підтримки громадської організації “Допоможи Українським Дітям”, яка є членом Асоціації Українців Данії (АУД), у співпраці з організацією “Українські Діалоги”, повідомила очільниця організацій Леся Ігнатик-Еріксен.

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Дмитро виступив у парламенті на публічних слуханнях до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Промову українського захисника зустріли оваціями. Серед присутніх були голова парламенту, депутати та лідери парламентських фракцій, міністр оборони, міністр закордонних справ Данії, голова Комітету з міжнародної співпраці, а також посол України в Данії.

Дмитро Канупер – захисник Маріуполя, боєць “Азову” – провів 2,5 роки в російському полоні та у вересні повернувся додому. Військовий передав міністру закордонних справ Данії книгу з фотографіями та іменами побратимів, які досі залишаються в російському полоні.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час цих відкритих слухань, присвячених третій річниці повномасштабного вторгнення, заявив, що Данія непохитно підтримує Україну.

“Все просто: якщо росіяни покладуть зброю – війна зупиниться, якщо Україна – України більше не буде”, – сказав міністр.

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Подія привернула значну увагу медіа. На зустрічі з Дмитром також були присутні 14 журналістів з України.

Нагадаємо, у жовтні 2024 СКУ офіційно започаткував співпрацю з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими.