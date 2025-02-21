Світовий Конґрес Українців співорганізував виступ у парламенті Данії Дмитра Канупера, українського захисника, якого нещодавно звільнили з російського полону. Ініціатива відбулася у рамках співпраці СКУ з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими. 

Проєкт реалізувала Асоціація Українців Данії за підтримки громадської організації “Допоможи Українським Дітям”, яка є членом Асоціації Українців Данії (АУД), у співпраці з організацією “Українські Діалоги”, повідомила очільниця організацій Леся Ігнатик-Еріксен.

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Дмитро виступив у парламенті на публічних слуханнях до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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Промову українського захисника зустріли оваціями. Серед присутніх були голова парламенту, депутати та лідери парламентських фракцій, міністр оборони, міністр закордонних справ Данії, голова Комітету з міжнародної співпраці, а також посол України в Данії.

Дмитро Канупер – захисник Маріуполя, боєць “Азову” – провів 2,5 роки в російському полоні та у вересні повернувся додому. Військовий передав міністру закордонних справ Данії книгу з фотографіями та іменами побратимів, які досі залишаються в російському полоні.

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час цих відкритих слухань, присвячених третій річниці повномасштабного вторгнення, заявив, що Данія непохитно підтримує Україну.

“Все просто: якщо росіяни покладуть зброю – війна зупиниться, якщо Україна – України більше не буде”, – сказав міністр.

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Подія привернула значну увагу медіа. На зустрічі з Дмитром також були присутні 14 журналістів з України.

Нагадаємо, у жовтні 2024 СКУ офіційно започаткував співпрацю з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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