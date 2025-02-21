Майже половина британців вважають, що для уряду Великої Британії важливіше підтримувати Україну, аніж зберігати добрі відносини зі США. Таку думку в опитуванні для YouGov висловили 48% респондентів.

“20% вважають, що важливіше зберігати добрі відносини з Вашингтоном; 14% не підтримують жоден з варіантів; 18% не змогли визначитися”, – йдеться в повідомленні.

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Прихильники Ліберальних демократів (Lib Dem) найбільше підтримують Україну – 65%. За ними йдуть Лейбористи (61%) і Консерватори (50%).

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Прихильники партії “Реформа”, яку підтримує Ілон Маск, більше зосереджуються на важливості відносин із США – 47%, ніж на підтримці України – 28%.

Опитування провели 20 лютого, участь в ньому взяли 5 268 повнолітніх громадян Великої Британії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв бути “мостом” між Вашингтоном і Європою. Політик буде переконувати, що для США важливо продовжувати запобігати новому вторгненню Росії в Україну після закінчення бойових дій.

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Крім того, британський премʼєр представить президенту США Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових.