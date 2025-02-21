Росія розглядає можливість використання 300 мільярдів доларів заморожених активів для відбудови України, але за умови, що частина цих коштів буде спрямована на відновлення окупованих нею територій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

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Росія може поступитися замороженими коштами у межах мирного плану

Обізнані джерела стверджують, що хоча переговори між Росією та США ще на початковій стадії, в Москві обговорюється ідея використання значної частини заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

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Раніше не повідомлялося про те, що Росія може погодитися на використання заморожених коштів для допомоги у відновленні України. Це може свідчити про можливі поступки з боку Москви.

Reuters не зміг з’ясувати, чи обговорювалося питання використання заморожених коштів між представниками Росії та США на зустрічі в Саудівській Аравії.

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Росія раніше називала плани використання цих коштів в Україні “пограбуванням”.

Одне з джерел, обізнане з ходом дискусій у Москві, повідомило, що Росія може погодитися на спрямування до двох третин резервів на відновлення України в рамках мирної угоди.

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За словами джерела, решта коштів може бути спрямована на окуповані Росією території на сході України, які Москва зараз вважає своєю територією.

Інше джерело, поінформоване про переговори, повідомило, що Москва погодиться використати ці гроші на відбудову України, але поки що рано говорити про можливий розподіл коштів.

Два джерела наголосили на важливості обговорення того, які компанії отримають майбутні контракти на відбудову.

Джерело, близьке до Кремля, але яке не брало безпосередньої участі в обговоренні, повідомило, що Росія все одно вимагатиме скасування заморожування активів у рамках поступового послаблення санкцій.

Хоча заморожування коштів викликало обурення в Москві, деякі російські військові діячі раніше визнавали, що Росія може з часом змиритися із замороженими резервами.

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Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

Він вважає зустріч з російськими чиновниками в Ер-Ріяді першим кроком на довгому і важкому шляху до справедливого і довготривалого припинення війни в Україні.

Американський переговірник Майк Волтц заявив, що президент Трамп налаштований “швидко просуватися на переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні”. Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

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США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.

Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.