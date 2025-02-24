У ніч на 24 лютого російські війська запустили по Україні 185 безпілотників.

Атакували з напрямків Орла, Брянська, Курська, а також Чауду (тимчасово окупований Крим), повідомили в Повітряних силах.

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Скільки дронів знищили Сили оборони України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 113 БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

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Ще 71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

На Київщині уламки безпілотника влучили у недобудований будинок

У Броварському районі Київської області уламки російського безпілотника влучили у недобудований багатоповерховий будинок.

Внаслідок атаки постраждав охоронець житлового комплексу, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Охоронець житлового комплексу - чоловік 1974 р.н. - зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу.

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На Одещина уламки пошкодили припортову інфраструктуру

У передмісті Одеси уламки російського безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру і приватний будинок.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Ворог вчергове атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками, зазначив Кіпер.

Упередмісті Одеси уламками дрона пошкоджені припортова інфраструктура, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби.